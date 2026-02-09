사진=엘케이엠팩토리플러스, 텐아시아DB

사진='찰스엔터' 유튜브 댓글 캡처

'환승연애4' 최윤녕이 가수 이영지와의 학창 시절 인연을 언급했다.최근 서울 마포구의 한 카페에서 티빙 오리지널 '환승연애4'에 출연한 최윤녕을 만났다. '환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 프로그램이다.앞서 '환승연애4' 방영 당시 이영지가 한 유튜버와 함께 프로그램 리뷰 영상을 촬영한 바 있다. 해당 영상의 댓글에는 '당신이 몰랐던 사실. 영지는 재형·윤녕과 같은 고등학교 출신이다'라는 댓글이 달렸고, 이에 이영지가 '거짓말'이라고 직접 답글을 남기며 화제를 모았다.이와 관련해 기자가 이영지와 동문이었다는 사실을 알고 있었냐고 묻자, 최윤녕은 "같은 학교에 다닌 게 맞다"고 밝혔다. 그는 "친분이 있었던 건 아니고, 매점에서 몇 번 본 정도"라며 "1학년 때 영지님이 댄스부셨던 기억이 난다. 그때 이미 학교에서 유명한 존재였다"고 말했다.이어 최윤녕은 "(이영지가) 제 친동생과 같은 중학교에 다녔는데, 그때 영지님이 전교 회장이었다. 중학교 시절부터 착하기로 소문이 났었다"고 회상했다. 그러면서 "목소리가 굉장히 컸던 기억이 난다. 나는 고등학교 때부터 영지님을 알고 있었는데 아마 영지님은 저를 모르셨을 거다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr