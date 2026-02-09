사진제공=스토리제이컴퍼니

배우 김다솜이 배우 전용 팬덤 플랫폼 하이앤드(HIAND)에 합류한다.하이앤드는 9일 김다솜의 공식 활동을 시작으로 플랫폼 내 전용 공간을 오픈하며 팬들과의 소통을 본격화할 예정이다. 김다솜은 하이앤드를 통해 배우로서의 모습은 물론 일상 속 김다솜의 다양한 이야기들을 공유하며 팬들과 보다 밀접한 소통을 이어갈 계획이다.김다솜은 그룹 씨스타(SISTAR)로 데뷔한 이후 배우로 활동 영역을 확장해 꾸준히 연기 활동을 이어가고 있다. 드라마 ‘사랑은 노래를 타고’에서 공들임 역으로 연기 데뷔 후, ‘언니는 살아있다’ 양달희 역을 맡아 강렬한 악역 연기로 주목받으며 여자 신인연기상을 수상, 배우로서의 가능성을 입증했다.이후 ‘사이코메트리 그녀석’, ‘우리, 사랑했을까’, ‘우연일까?’ 등 다양한 작품에 출연하며 장르를 넘나드는 연기 스펙트럼을 쌓아왔다. 현재는 채널A 토일드라마 ‘아기가 생겼어요’에서 황미란 역으로 출연 중이다. 극중 황미란은 절친 차민욱을 짝사랑하는 인물이다.이번 하이앤드 합류를 통해 김다솜은 배우로서의 활동과 팬 커뮤니케이션을 동시에 이어갈 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr