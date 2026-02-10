유명 개그맨, 결국 촬영 중 폭발했다…상대는 6살 연상 가수, "뭐하는 거냐" ('맛녀석')[종합]

사진=텐아시아DB

개그맨 김해준(39)이 가수 최자(45)의 짓궂은 장난에 제대로 당했다.지난 6일 방송된 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석') 551회에서는 '뚱, 만나면 특집'으로 최자와 신기루가 출연해 두 사람의 찐 단골 맛집을 찾았다.이날 '맛녀석' 멤버들이 방문한 곳은 최자가 "최애 맛집"으로 소개한 묵은 김치 전문점. 최자는 "홍어도 판다"며 삼겹살, 묵은지, 홍어를 삼합으로 즐기는 먹팁을 공개해 '찐 단골'다운 면모를 드러냈다.최자는 삼겹살에 이어 홍어 회를 주문하는 가운데, 난이도 최상이라는 '홍어 코'까지 요청해 멤버들의 이목을 집중시켰다. 특히 김해준에게 홍어 코 먹는 방법을 친절하게 설명하며 '한입만'으로도 권해 김해준을 당황하게 했다.김해준은 "최자 형 추천이면 해봐야 하는데"라며 깊은 고민에 빠졌다. 이를 본 문세윤은 "최자 형이 추천하는 코는 다 좋은 코"라고 부추겼고, 황제성 역시 "귀하긴 하다"라고 거들며 분위기를 몰아갔다.결국 멤버들의 압박에 못 이긴 김해준은 '한입만'으로 홍어 코를 선택, 최자의 추천대로 '구워서' 먹었다. 이내 독한 홍어 향으로 괴로워하는 모습을 보여 안타까움과 폭소를 동시에 유발했다.이를 지켜보던 최자는 "홍어 끝판왕을 먹은 것"이라며 "나도 코는 구워서 안 먹는다"라고 뒤늦게 고백해 김해준을 놀라게 했다. 김준현 역시 "흑산도 분들도 (홍어) 코는 안 구워 드신단다"라고 덧붙이며 김해준 놀리기에 합류했다.김해준은 이후 등장한 묵은지 감자탕과 홍어 코 중 최자의 선택은 어떤 것인지 묻자, 최자는 말이 끝나기 무섭게 "이거 먹으러 올 때도 있다"라며 감자탕을 선택했다. 이에 김해준은 "뭐 하시는 거예요?"라며 최자를 향해 분노를 터뜨려 웃음을 자아냈다.이후에도 가게 사장님께 김해준이 "빈속에 홍어 코 안 구워 먹냐"고 묻자, 사장님은 "(그렇게 먹으면) 미친놈이지"라고 단호하게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.'뚱, 만나면 특집' 2부는 오는 13일 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr