배우 옹성우가 현 소속사 판타지오와의 동행을 이어간다. 최근 판타지오는 소속 아티스트 차은우, 김선호의 탈세 의혹으로 논란의 중심에 섰다.판타지오는 9일 "배우 옹성우와 믿음과 신뢰를 바탕으로 심도 깊은 논의 끝에 재계약을 체결했다"라며 "무한한 가능성을 가진 옹성우가 앞으로도 다양한 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.옹성우는 앞서 지난 6일, 팬카페를 통해 팬들에게 직접 재계약 소식을 전하며 관심을 모았다. 그는 "오랜 기간 고민하고 대화를 나눈 끝에 소속사와 더 함께 하기로 결정하고 재계약을 진행했다"고 밝혔다.또 그는 "최선을 다해 노력해 준 식구들과 함께 이뤄나가고 싶은 것들이 아직 많다고 생각했다. 새로운 둥지가 아닌 익숙한 둥지에서, 이소(離巢)에 이르기까지의 시간을 함께하려고 한다"라며 "어느 것보다 든든하고 단단한 위로(옹성우 공식 팬클럽 명)들의 응원과 사랑 속에서 멋진 사람으로 성장해 보답하겠다"고 말했다.옹성우는 데뷔작인 JTBC '열여덟의 순간'에서 신인답지 않은 연기력을 보여주며 대중에게 이름을 알렸다. 이후 '2019 코리아 드라마 어워즈', '2019 아시아 아티스트 어워즈'에서 신인상을 받으며 배우로서의 가능성을 입증했다.이후 영화 '서울대작전', '인생은 아름다워', 드라마 '경우의 수', '힘쎈여자 강남순' 등 다수의 작품에서 활약한 옹성우는 지난해 7월 '셰익스피어 인 러브'를 통해 연극 무대에 데뷔했다. 뿐만 아니라 옹성우는 다수의 앨범을 발매하며 가수로서도 입지를 다졌다.한편 옹성우는 다음 달 7일 중국 우한에서 팬미팅 'ONG LAND'(옹 랜드)를 개최, 국내외로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr