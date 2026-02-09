/ 사진=텐아시아 DB

방송인 서장훈이 280만 유튜버에 조언한다.KBS Joy '무엇이든 물어보살' 351회에는 유튜버이자 감독 진용진이 사연자로 출연해, 쉼 없이 달려온 지난 7년과 번아웃에 대한 고민을 전한다.진용진은 웹 예능 '머니게임', 프로그램 '피의 게임 시즌1'과 웹드라마 시리즈 등을 직접 기획·연출·편집해 온 크리에이터로, 구독자 약 280만 명을 보유하고 있다. 특히 대표 콘텐츠 '없는 영화' 시리즈는 누적 조회수 1억 8천만 뷰를 돌파했으며, 대형 상금이 걸린 서바이벌 형식의 콘텐츠들도 연이어 화제를 모았다.화려한 성과와 달리, 그는 "7년 동안 너무 바쁘게 살아서 어떻게 쉬어야 하는지 모르겠다"며 휴식 방법 자체를 잊어버린 것 같다고 털어놓는다. 회당 제작비가 1억 원에 달하는 콘텐츠를 진행하며 밤샘 작업이 일상이었고, 직접 편집 전 과정에 참여한다고 밝혀 놀라움을 더한다.과거 영상 편집자에서 제작자로 영역을 넓혀 아이디어 기반 콘텐츠로 빠르게 성장한 배경도 함께 공개한다. 짧은 기간 안에 대형 콘텐츠 제작자로 자리 잡은 과정을 들은 서장훈은 "말이 안 되는 스토리"라며 진용진의 아이디어와 기획력에 감탄한다.이어서 진용진은 일과 삶의 균형이 무너진 생활 패턴을 고백한다. 잠이 오지 않아 술에 의존하는 습관, 대충 때우는 식사, 4년째 연애를 하지 못한 개인사까지 이어지자 이수근은 "성공한 것에 비해 너무 지쳐 보인다"고 안타까움을 전한다. 서장훈은 "크게 성공한 사람들은 일과 휴식을 칼같이 구분한다"며 자신을 위한 규칙과 충전의 시간이 필요하다고 조언한다.9일 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다. 또한 '무엇이든 물어보살'의 더 많은 영상은 주요 온라인 채널(유튜브, 페이스북 등) 및 포털 사이트에서도 찾아볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr