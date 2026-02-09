사진=가수 손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 월세 1000만원대에 달하는 한남동 자택을 정리하고 이사 준비에 나섰다.8일 손담비는 본인의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "마지막으로 보는 풍경 D-2 3년 반 너무 잘 살았어"라는 문구와 함께 거주지에서 바라본 야경 사진을 게시했다.이어 "My love 해이. 남편"이라는 글과 함께 전 스피드 스케이팅 국가대표 이규혁과 딸의 모습이 담긴 사진을 올렸다. 사진 속 이규혁과 딸 해이는 다정한 분위기를 연출하며 근황을 전했다.그간 손담비는 서울 용산구 한남동에 위치한 월세 1000만 원 규모의 고급 단독 주거지에서 생활해왔다. 그는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 새로운 곳으로 거처를 옮길 계획임을 직접 설명한 바 있다.손담비는 딸을 품에 안고 창밖 풍경을 응시하는 뒷모습 사진도 공개하며 "해이야 이 집에서 행복했지? 이사 가면 더 행복하게 해줄게"라고 덧붙였다.한편 손담비는 지난 2022년 이규혁과 혼인해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr