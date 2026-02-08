이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '혜리'

그룹 걸스데이 출신 배우 혜리가 출산을 앞둔 친동생과 함께 일본으로 태교여행을 떠났다.6일 유튜브 채널 '혜리'에는 '짧굵 태교여행 근데 육아템 이렇게 사는 거 맞나요..?'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 혜리는 일본으로 향하는 공항에서 '태교 여행'을 하게 됐다고 말했다. 비행기를 탑승하기 전 동생의 뒷모습을 담으며 혜리는 "배지 들고 1등으로 탑승하는 내 동생"이라며 애정을 드러냈다. 동생은 임신 30주 차로, 교통약자 배지를 착용한 모습으로 등장했던 것.혜리는 도쿄에 도착 후 호텔로 가는 길을 헤맸다며 "여길 어떻게 찾아?"며 동생과 함께 힘들었던 여정을 얘기하며 호텔 안에 입장한 다음 그제야 안도를 했다.특히 혜리는 일본 도쿄에 위치한 '5성급' 명품 호텔인 불가리 호텔을 소개하며 "드디어 왔다"고 감격해했다. 혜리는 객실에 들어서자마자 "냄새가 너무 좋다"며 향을 맡으면서 방을 신기한 듯 둘러봤다.또 "뷰가 미쳤다. 완전 시티뷰", "화장실이 너무 예쁘다", "화장대도 예쁘다", "어메니티도 다 불가리다"며 감탄사를 연발하며 시선을 떼지 못했다.침대에 앉아 잠시 숨을 고르던 혜리는 "사실 더 좋은 방을 예약을 하려고 했는데 비쌌다"며 "근데 확실히 좋은 호텔을 많이 다녀봤지만 다르긴 다르다. 너무 좋다"고 얘기했다.혜리가 소개한 불가리 호텔은 1박 숙박료가 약 280만 원 상당인 것으로 알려졌다. 혜리는 "필로우 메뉴가 7가지나 되더라. 그게 너무 좋다. 너무 마음에 든다"며 호텔에 대한 세세한 만족감도 표현했다.동생과 함께 육아 용품을 사러 가는 길에 택시 안에서 혜리는 "열심히 쓰고 다시 열심히 일하면 된다고 생각한다. '카드값이 동기부여'라는 말도 있지 않나"며 동생을 위해 돈을 쓰는 것이 아깝지 않다고 말해 훈훈함을 안겼다.한편, 혜리의 친동생이자 인플루언서 이혜림은 최근 개인 SNS를 통해 임신 30주 차에 접어든 만삭 근황을 공개한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr