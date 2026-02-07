사진=유튜브 '유인라디오'

배우 박해준이 '한예종 장동건' 별명에 대해 해명했다.6일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 '휴민트로 돌아온 박해준한테 빠진 게 죄는 아니잖아!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박해준은 "심장이 터질 것 같다. 금명이(아이유)랑 친한 친구, 딸 친구니까, 좋은 친구 사귀었나 보러 나왔다"고 출연 소감을 전해 웃음을 자아냈다.유인나는 "지금 집에서 손톱 물어뜯으며 초조해하는 사람이 있다. 아이유가 오늘만을 기다렸다"면서 "아이유가 해준 선배님은 '우리 모두의 이상형 같은 분, 우리 이상형'이라고 했다"는 말로 훈훈한 분위기를 만들었다.박해준은 지난 2024년 청룡영화상에서 '서울의 봄' 최우수작품상 수상 소감 중 "조연상 후보라 그 소감만 준비했다. 얘들아 아직 안 자니? 아빠 상 받아서 TV에 나왔다"고 말한 바 있다. 그는 "정말 엉망이었다. 공개된 자리 말하는 거 스트레스지만, 어떻게든 되겠지 생각한다"고 너스레를 떨었다.그러면서 "내 모토가 '잘하려고 하지말자'다. 어차피 그 정도인데 뭘 잘하겠냐"고 강조했다. 유인나는 "오늘도 편안하게 불편함을 보여달라"며 미소를 보였다.한국예술종합학교 재학 당시 '한예종 2기 장동건' '이태리 조각상'이라는 별명을 가졌던 박해준은 "기사에서 쓴 키워드 와전된 것 같다. 그 당시에는 아니었다. 아무도 그렇게 안 불렀다"고 설명했다.20대 시절 미모가 담긴 사진이 공개되자 박해준은 "공연장 대기실이었던 것 같다. 저 날 숙취가 심해서 머리를 잡고 있었다. 사진을 보니까 보정을 많이 했더라. 원래 얼굴이 벌개서 '왜 이렇게 술이 안 깨나' 생각하던 것"이라고 비하인드를 공개했다.박해준은 "잘생긴 얼굴이 콤플렉스였냐"는 질문에 "연기 잘하고 싶은 마음은 있는데, 잘 못하니까 핑계 삼아 그렇게 말했다. 내면은 된장, 청국장인데, 역할 자체는 반듯한 역할을 해야 하는 상황이 많았다. 다른 사람 앞에서 멋있는 척도 못 해서"라고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr