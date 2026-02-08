사진=텐아시아DB

사진=하카 방송국, 빌리언스

빌리언스 소속 김하늘, 남우현, 이준영이 국경을 넘은 특별한 여정에 나선다.김하늘, 남우현, 이준영은 8일 오후 8시(현지 시간) 대만 리얼리티 예능 프로그램 '좁은 산길, 비밀 여행'에 출연한다.한국과 대만이 공동 제작한 리얼리티 예능 '좁은 산길, 비밀 여행'은 자극적인 미션 대신, 일상의 속도를 늦춘 자연 속 여정을 통해 출연진들의 감정과 이야기를 담아낸 힐링 프로그램이다.세 사람은 대만 하카 지역의 고도를 직접 걸으며 자연과 사람, 그리고 자신을 마주하는 여정을 함께했다. 또한 지난 4일(현지 시간) 대만에서 열린 제작발표회에도 참석해 현지 매체와 팬들과 소통했다.2016년 비연예인과 결혼한 1978년생 김하늘은 제작발표회를 통해 "체력적으로 완주할 수 있을지에 대한 부담이 있었지만, 결과적으로는 전 코스를 스스로 완주하며 큰 성취감을 느꼈다"라고 전했다. 이어 하카 전통 음식 역시 큰 인상을 남겨 지금까지도 잊지 못하고 있다고 밝혔다.길이 없는 산길에서 직접 길을 개척했던 경험이 인상 깊었다고 밝힌 남우현은 "등산하면 절대 살이 찌지 않는다. 등산은 제일 좋은 다이어트 방법이고 마음껏 미식을 즐겨도 된다"라고 말해 웃음을 자아냈다.첫 방송일이 생일과 겹친 남우현을 위해 제작진은 현장에서 깜짝 생일 이벤트를 준비해 따뜻한 분위기를 더했고, 남우현은 쌀쌀한 날씨에도 현장을 찾은 많은 팬에게 감사의 인사를 전했다.이준영은 아쉽게도 기자회견에는 참석하지 못했으나, 영상을 통해 인사를 남겼다. 그는 "10일간의 여정을 통해 멤버들과 수많은 ‘처음'을 경험했고, 그 과정에서 하카 문화와 음식들을 깊이 체험할 수 있었다"라며 "하카 선배들이 걸었던 옛길을 직접 걸을 수 있었던 것은 매우 소중하고 잊지 못할 추억"이라고 덧붙였다. 영상 말미에는 유창한 하카어로 시청자들에게 인사를 건네며 본방송 시청을 당부했다.김하늘, 남우현, 이준영 지난해 '좁은 산길, 비밀 여행'을 통해 한 차례 호흡을 맞춘 바 있다. 다시 한번 같은 여정에 함께한 세 사람이 이번 프로그램을 통해 어떤 새로운 이야기를 보여줄지 관심이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr