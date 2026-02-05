사진=린 SNS

가수 린이 파격 이미지 변신을 시도했다.린은 지난 4일 자신의 인스타그램에 "머리카락 자름. 어떤가요!💇🏻‍♀️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 린이 팬들에게 근황을 알리고 있는 모습. 특히 린은 깜짝 숏컷 헤어로 변신해 눈길을 끌었다.이를 본 팬들은 "깜짝 놀라서 한참 봤네요", "언니 짧은 머리 진짜 오랜만에 보는 것 같아요", "와악! 너무 잘 어울려요 언니" 등의 반응을 보였다.한편 린은 공개 연애 1년 만인 2014년 가수 이수와 백년가약을 맺었으나, 결혼 11년 만인 지난해 8월 파경을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr