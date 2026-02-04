이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

'월 수입 1000만원'인 남편이 아내와 아이를 세 번 출산했는데 부부관계는 단 10번이었다고 고백했다.3일 방송된 tvN STORY 예능 '이호선 상담소'에서는 청소 전쟁을 주제로 13년 차 부부의 사연이 공개됐다.이날 방송에서 남편은 아내가 가사와 청소 대신 주 5회 교회 활동에 집중하고 있다며 식사는 주로 배달 음식과 밀키트로 해결한다고 말했다. 아내는 "교회에 가면 기쁨이 넘친다"며 "집에서는 에너지를 아끼는 타입"이라고 설명했다.차 내부 청소도 시부모님 몫이라고. 남편은 "차 안에 쓰레기가 수북하다. 더러 운 게 안 보인다고 한다. 아내 주변 환경이 다 지저분하다"며 "장인어른에게 말을 했더니 완도에서 춘천까지 와서 청소를 해주고 가셨다"고 말해 놀라움을 안겼다.부부의 사연을 들은 이호선은 "남편 수입이 어떻게 되시냐"고 물었고, 남편은 수입이 '월 천'이라고 밝혔다. 청소뿐 아니라 가계에 기여도 하고 있는 남편에 이호선은 "많이 버신다"고 얘기했다.장영란 또한 "(남편이 월수입 천이면) 나같으면 집을 그냥"며 놀라움을 감추지 못했다. 이어 남편은 소원한 부부관계에 대해서도 털어놨다.남편은 "아이 세 명을 낳을 동안 열 번밖에 안 했다"며 세 명의 아이를 출산하는 동안 부부관계가 열 번이었다고 고백했다. 거의 친구처럼 지낸다며 아내와 스킨십도 안 한다고. 이어 남편은 "제가 창피한가봐요"며 민망한듯 웃었다.이호선이 "되게 중요한 얘기하셨다. 그게 무슨 얘기냐"고 물었고, 남편은 "외적으로 잘생기거나 호감 가는 스타일이 아니라고 생각하는 것 같다"고 솔직하게 답변했다.이호선은 "아내가 그렇게 얘기했냐"고 다시 물었고, 남편은 "'자격지심'이라고 하죠. 저한테. 제가 그렇게 말을 하면"고 말해 안타까움을 안겼다.시종일관 웃음을 짓고 있는 아내에게 이호선은 "웃을 내용 아니고 무거운 내용이다. 갑자기 '아내를 사랑합니다' 고백을 막 하시더라. 저희가 봐도 사랑하는 것 같다"고 이해하면서도 "저런 집에서 살 수 없다. 교회를 다섯 번이나 가? 집은 엉망이야. 아이가 셋이야. 아이들이 뭘 보겠냐. 너무 놀라운 건 처음 입장부터 지금까지 웃음을 잃지 않는다"고 지적했다.또 아내가 상담 내내 웃고 있자 이호선은 "왜 웃어요?"고 정색했고, 장영란 또한 "심각성을 모르시는 것 같다"고 공감했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr