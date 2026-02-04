사진=텐아시아 DB

배우 김선호가 탈세 의혹으로 논란의 중심에 서자 광고계의 손절이 시작된 가운데, 오는 13일 개막 예정인 연극은 김선호 출연 회차가 전석 매진되는 현상을 보였다.4일 텐아시아 확인 결과, 연극 '비밀통로 : INTERVAL'에 출연 예정인 김선호의 출연 회차 (오는 13일부터 내달 22일까지)는 전석 매진된 상태다.'비밀통로'는 낯선 공간에서 생의 기억을 잃은 채 마주한 두 사람이 서로 얽힌 기억이 담긴 책들을 통해 생과 사 사이 작은 틈새에서 읽게 된 인연과 죽음, 반복된 생에 대한 복습을 다루는 이야기다. 김선호는 극 중 언제부터인지 익숙한 시간을 보내온 듯한 남자 동재 역을 맡았다.현재 김선호는 2024년 1월 서울 용산구 자택 주소지에 본인을 대표이사로, 부모를 사내이사와 감사로 둔 공연 기획사 법인을 설립해 운영하며 탈세해 온 정황이 있다는 의혹을 받고 있다.이에 소속사 판타지오 측은 "현재 김선호는 판타지오와 개인 명의로 전속계약을 체결해 활동 중으로, 현재의 계약 관계나 활동과 관련해 법적·세무적 절차를 성실히 준수하고 있다"며 "김선호와 소속사 판타지오의 계약 및 활동과 관련해서는 어떠한 문제도 존재하지 않음을 분명히 말씀드린다"고 밝혔다.이어 "보도에서 언급된 과거 1인 법인은 연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다"라며 "다만, 판타지오로 이적하면서 실제 사업 활동은 1년여 전부터 이뤄지지 않았고, 현재는 관련 법률과 절차에 따라 폐업 절차를 진행 중"이라고 설명했다.논란이 일자 패션 브랜드 B사가 전날 공식 SNS 계정에 올렸던 티저 영상을 비공개로 전환하는 등 김선호를 모델로 두고 있는 광고계의 손절이 시작됐다. 다만 '비밀통로' 관계자 측은 복수의 매체를 통해 "김선호가 예정된 일정을 소화한다"고 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr