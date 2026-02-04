'재혼' 조혜련, 연극 캐스팅 특혜 아니었다…체중 감량까지 감행 "따로 부르더라" ('비밀보장')

/ 사진 제공 : ‘비밀보장’

2012년 전남편과 이혼한 뒤 2014년 두 살 연하 사업가와 재혼한 개그우먼 조혜련이 근황을 공개한다.조혜련은 4일 오후 7시 공개되는 '비밀보장'에 출연해 송은이, 김숙과 함께 속 시원한 고민 상담부터 연극 '리타 길들이기' 캐스팅 비하인드까지 알찬 토크를 선보인다.이날 '비밀보장'에 첫 출연한 조혜련은 연극 '리타 길들이기' 주인공 리타 역에 캐스팅된 근황을 전해 송은이, 김숙을 놀라게 한다. 조혜련은 "전도연, 공효진, 강혜정 씨가 리타 역을 맡았었다"라며 과거 쟁쟁했던 캐스트 라인업을 언급했고, 김숙은 "혹시 리타가 아니라 프랭크 역을 맡은 게 아니냐"라고 되묻는 등 믿지 못하는 반응을 보여 폭소를 자아낸다.또한 조혜련은 캐릭터를 위해 체중을 감량했던 비하인드부터 연극 '리타 길들이기'에서 프랭크 역을 맡은 배우 김명수에게 연기 조언을 받았던 일화까지 공개해 관심을 모은다. 조혜련은 "화난 리타를 연기하고 있는데, (김명수 선배님이) 날 따로 부르더라"라며 이야기를 꺼내 과연 연습 중 어떤 일이 있었을지 궁금증을 더한다.근황 토크 이후 조혜련은 익명의 고민 상담에도 참여하며 특유의 솔직하고 화끈한 솔루션을 전한다. 특히 승부욕 때문에 힘들다는 사연이 도착하자, 조혜련은 SBS 축구 예능 '골 때리는 그녀들'에서 선수로 뛰었던 당시의 경험을 떠올리며 진정성 있는 조언을 건넨다고 해 관심이 집중된다.마지막으로 조혜련은 '비밀보장'에서 컴백을 언급, '아나까나' 역주행 인기를 뒤이을 신곡에 대해 스포한다. 조혜련은 "연극 '리타 길들이기'를 끝내고 앨범을 낸다. 노래 제목도 정해졌다"라며 향후 바빠질 근황을 미리 알린다고 해 이목을 집중시킨다.4일 오후 7시 유튜브 채널 '비보TV'에서 확인할 수 있다.한편, 조혜련이 리타 역으로 캐스팅된 연극 '리타 길들이기'는 오는 2월 6일부터 4월 26일까지 서울 종로구 아트하우스에서 공연된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr