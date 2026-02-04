'나는솔로' 30기 직업 공개됐다…이이경도 경악, "완전 동안이야"

사진제공=ENA, SBS Plus

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 30기 ‘에겐남&테토녀’가 베일을 벗는다.4일 오후 10시 30분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 30기 솔로남녀가 ‘자기소개 타임’으로 정체를 공개하는 모습이 펼쳐진다.이번 30기는 출연자들이 서로를 만나보고 직접 명명한 ‘에겐남&테토녀 특집’으로, 차분하고 조용한 ‘에겐’ 솔로남과 밝고 에너지 넘치는 ‘테토’ 솔로녀들이 ‘극과 극’ 로맨스를 예고해 기대를 모은다. 이런 가운데, ‘솔로나라 30번지’ 둘째 날을 맞은 30기는 ‘자기소개 타임’에 들어간다. 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 솔로남들의 리얼 프로필을 듣자 “진짜야?”, “완전 동안이다”라며 경악한다.솔로남들은 부드러운 미소에 숨겨두었던 ‘상남자’ 면모를 발산한다. 한 솔로남은 “제 장점은 부드러움 속의 강인함”이라면서 예상 밖의 이력을 공개하고, 또 다른 솔로남은 “좋아하는 사람을 책임지기 위해 일하기 때문에 우선순위는 사랑”이라고 사랑에 대한 진정성을 강조한다.솔로녀들 역시 미모는 물론, 단단한 ‘내면의 미’와 능력녀 면모를 드러낸다. 한 솔로녀는 “차근차근 노력해서 서울에 아파트를 하나 마련했다”고 해 모두의 박수를 받고, 다른 솔로녀는 “일에서 얻는 성장과 성취가 중요하다”며 ‘안정’을 버리고 ‘도전’을 택했던 인생사를 고백한다. 또 다른 솔로녀 역시 “열심히 바르게 살아왔다고 자부한다”면서 ‘바른 길’만 걸은 인생 이력을 공개한다. 과연 ‘에겐남 테토녀’ 특집 30기의 진짜 정체가 무엇인지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr