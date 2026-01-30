SNS

배우 문희경이 라인댄스에 도전했다.30일 문희경은 자신의 계정에 "#라인댄스 #챔프라인댄스 #청담동 오랜만에 라인댄스 한다고 예쁜옷 입으니 기분이 달라지네~ 음악에 마춰 춤추니 에너지 생기고 즐거워 지네 꾸준히 해야되는데 ..도전"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 문희경은 댄스 스튜디오에서 사진을 남겼다. 화려한 의상을 입고 만족감을 표하고 있다.한편 문희경은 지난해 11월 故이순재와 12월 故윤석화에 이어 1월 故안성기까지 떠나보내게 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr