방송인 서장훈이 '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'에서 소외된 남자 출연진을 보고 "마치 내 모습을 보는 것 같다"라며 공감했다.지난 29일 방송된 SBS 예능 '합숙 맞선'에서는 홀연히 사라졌던 엄마들이 다시 등장해 예상치도 못했던 상견례 데이트가 벌어지며, 최종 선택을 앞둔 맞선남녀들의 마음을 뒤흔들었다.이날 데이트는 남자들의 선택으로 진행됐다. 조은나래-서한결, 장민철-김현진, 김묘진-문세훈-이승학이 데이트 상대로 매칭된 가운데, 김진주가 또다시 0표를 받았다. 그도 잠시, 평범한 데이트인 줄 알았던 나들이의 실체가 밝혀졌다. 양가 어머니들이 식사 자리에 동석하는 '상견례 데이트'였던 것.이 가운데 95년생 변호사 서한결과 88년생 아나운서 조은나래의 상견례 데이트가 살얼음판 같은 분위기로 시선을 집중시켰다. 조은나래 엄마는 서한결을 보자마자 환호성을 지르며 반가움을 표현했지만, 서한결의 엄마는 다소 굳은 표정으로 상반된 반응을 보여 긴장감을 높였다.김묘진을 선택한 문세훈과 이승학은 함께 데이트에 나섰다. 다음 장소로 이동하는 차 안에서 문세훈이 "립밤 있어?"라고 묻자 김묘진은 립밤을 꺼내 문세훈 입술에 발라줬다. 소외된 이승학의 모습을 본 서장훈은 "마음이 너무 아프다. (이승학은) 데이트하는데 데려온 조카도 아니고, 저게 뭐냐 지금"이라고 반응했다. 또 서장훈은 "마치 내 모습을 보는 것 같은 느낌이 들어서"라며 "앞에 앉은 사람이 김요한이고, 뒤에 있는 애가 나. 왠지 내가 저러고 있는 것 같아"라고 말해 웃음을 자아냈다.그날 밤, 서한결과 조은나래는 솔직한 대화를 나눴다. 서한결은 "엄마가 생각하는 내 배우자 조건과 완벽하게 맞지 않을 수도 있다"고 털어놓았고, 조은나래는 "우리의 선택을 너무 무겁게 생각하지 말라"며 부담을 덜어주려 애썼다. 하지만 서한결은 "그 선택이 가볍게 느껴질 것 같지 않다"라며 복잡한 심경을 표현했다. 서한결은 속마음 인터뷰에서도 "만약 결혼을 조율하고 고민하는 과정에서 틀어진다면, 내 시간보다 그분의 시간이 훨씬 낭비처럼 느껴질 수 있을 것 같다. 솔직히 진짜 힘들다"라고 말했다.최종 선택 날 서한결이 누군가에게 손편지를 쓰다가 눈물을 흘리는 모습이 포착돼 충격을 안겼다. 급기야 서한결은 "마지막 편지야?"라고 묻는 엄마에게 "마음이 안 좋다"고 말했고, 김요한은 "좋은 징조는 아닌 것 같다"라며 걱정을 내비쳤다.최종 선택을 앞두고 맞선남녀들의 감정이 소용돌이치는 모습도 흥미를 높였다. 김현진은 김현준을 찾아가 직진 고백을 전했고, 김묘진은 끌림을 주는 동갑내기 문세훈과 편안함을 주는 연하남 이승학 사이에서 깊은 고민에 빠졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr