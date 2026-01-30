사진=텐아시아DB

'아이스크림 소녀'로 큰 인기를 끌었던 배우 정다빈이 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'에 출연, 시청자들과 만남을 예고했다. 앞서 그는 지난해 12월 2일 차은우가 소속된 판타지오와 전속 계약을 체결했다.2월 13일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴(신혜선 분)과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 무경(이준혁 분)의 이야기를 담은 작품이다.정다빈은 극 중 비밀에 감춰진 사라킴을 둘러싼 인물 '우효은' 역을 맡아 열연을 펼칠 예정이다. 앞서 공개된 예고편에서 정다빈은 "제가 그 여자에 대해 아는 건요. 아는 게 하나도 없단 것뿐이에요"라는 대사와 함께 기존과는 색다른 분위기를 예고해 시청자들의 궁금증을 자극했다.정다빈은 이번 작품을 통해 넷플릭스 시리즈 '인간수업' 이후 6년 만에 김진민 감독과 재회해 다시 한번 특별한 시너지를 선보일 것으로 기대를 모은다.그간 정다빈은 넷플릭스 시리즈 '인간수업' '글리치', 드라마 '라이브온', U+ 오리지널 드라마 '하이쿠키' 등 장르를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보인 바 있다. 매 작품 새로운 모습을 보여준 정다빈이 '레이디 두아'를 통해 선보일 새로운 얼굴에 귀추가 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr