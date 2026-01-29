/ 사진=텐아시아 DB

지난해 7월 댄서 우태와 열애설에 휩싸인 가수 겸 배우 혜리가 넷플릭스 '미스터리 수사단'에 출연한다.넷플릭스(Netflix) 예능 '미스터리 수사단'이 오는 2월 27일(금) 복귀한다. 추리 예능 '미스터리 수사단'은 넷플릭스 두뇌 서바이벌 게임 '데블스 플랜'과 '대탈출', '여고추리반' 등을 통해 큰 사랑을 받고 있는 정종연 PD가 지난 2024년에 선보인 어드벤처 추리 예능이다. 치밀하게 설계된 세계관을 바탕으로 한 스토리, 디테일한 세트와 장치, 기묘한 사건을 풀어가는 리얼한 미션들이 미스터리 어드벤처 추리 예능의 쾌감과 몰입감을 극대화하며 호평을 이끌었다.'미스터리 수사단' 시즌 2가 한층 진화해 돌아왔다. 미스터리 세계관은 짙어졌고, 스케일은 더 확장했다. 미스터리 요소를 강화한 스토리와 장치, 여기에 상상을 초월하는 야외 미션까지 더해져 시청자들의 수사 본능을 다시 자극한다. 무엇보다 비밀 조직 ‘XIN’의 요원이 되어 불가사의하고 초자연적인 사건을 파헤치고 미션을 해결하는 ‘미스터리 수사단’의 활약은 업그레이드됐다. 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나가 수사 경험을 바탕으로 시즌 2에서 어떤 활약을 펼칠지 기대가 쏠린다. 특히 에너지가 남다른 신입 수사단원 가비의 합류는 더욱 다채로워진 캐릭터 플레이를 기대케 한다.그런 가운데 공개된 티저 예고편은 예측불허한 미스터리의 서막을 알리며 기대감을 높인다. 먼저 "XIN 업무에 복귀한 것을 환영합니다"라는 내레이션은 새롭게 주어질 미션에 대한 궁금증을 고조시킨다. 짙은 어둠을 뚫고 스산한 호수 어딘가로 향하는 수사단의 모습은 앞으로 이들이 맞닥뜨릴 기묘한 사건에 대한 호기심을 더욱 자극한다.정종연 PD는 "한정된 공간을 탈피하기 위해 첫 에피소드부터 파괴적인 스토리를 도입했다. 능동적인 공간 이동이 가능해 더 흥미로워진 수사단의 활약을 기대해도 좋을 것"이라면서 확장된 스케일 속에서 펼쳐질 입체적인 수사를 기대케 했다. 이어 "‘왜 '미스터리 수사단' 시즌 2를 만들어야 하는가?’라고 자문했을 때, 아직 더 할 이야기가 있었다"라고 밝히며 "드라마와 영화 같은 짜릿함과 화려함, 논스크립트만의 리얼함을 경험하고 싶다면 '미스터리 수사단'이다"라고 기대를 당부했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr