[공식] '전과 6범' 임성근 논란 한창인데…'흑백요리사' 선재스님은 타격 없다 '공양간의 셰프들' 합류

사진 제공=웨이브(Wavve)

넷플릭스 '흑백요리사 2'에 출연한 선재스님이 웨이브(Wavve) '공양간의 셰프들'에 합류한다. 최근 '흑백요리사2'에서 큰 화제를 모았던 임성근 셰프가 음주운전과 폭행으로 전과 6범으로 밝혀져 논란이 됐다.웨이브에서 2월 13일 독점 공개되는 '공양간의 셰프들'은 사찰음식 명장 스님 6인이 공양(供養)을 준비하고 나누는 과정을 따라가며, 음식에 담긴 철학과 수행의 의미를 조명하는 푸드 리얼리티 프로그램이다.'흑백요리사 시즌2'에서 '백수저'로 TOP7에 오른 선재 스님과 '셰프의 테이블'로 전 세계적인 인지도를 얻은 정관 스님을 비롯해 계호·적문·대안·우관 스님까지 내로라하는 6인의 사찰음식 명장이 한 자리에 모엿다.공개된 '공양간의 셰프들' 메인 포스터에서는 사찰음식 명장 6인의 존재감과 프로그램의 정체성을 따뜻하면서도 유쾌하게 담아내 시선을 사로잡는다. 여기에 커다란 솥과 알록달록한 채소 일러스트가 어우러지며 사찰음식이 지닌 소박함과 생명력, '함께 짓는 밥'의 의미를 직관적으로 표현해, '수행'과 '요리'가 맞닿은 공양간의 풍경을 친근하고 따뜻한 이야기로 완성한다.포스터에서 엿볼 수 있듯, 2월 13일 공개되는 '공양간의 셰프들' 본편에서는 사찰음식 명장 6인이 최초로 한 자리에 모여 전 세계적인 '채식' 및 '비건' 트렌드와 맞물린 사찰음식을 기발하게 풀어낸다. 서로의 음식 철학을 공유하며 자연스럽게 가까워지는 과정부터 고추장·간장·된장 등 전통 '장'을 주제로 다채로운 미식의 향연을 펼치는 모습, 사찰음식으로 세상과 소통하고 싶은 마음을 담아 이들을 찾아온 손님들에게 정성껏 음식을 대접하는 순간까지, 명장들의 '손맛'이 어우러진 풍성한 에피소드들로 '미각 폭발' 푸드 리얼리티를 예고한다.총 4부작으로 구성된 웨이브 ONLY '공양간의 셰프들'은 오는 2월 13일(금) 전편 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr