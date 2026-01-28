유재석♥나경은 궁합 점친 역술가, 알고보니 공대생이었다…"운이 얼굴을 이겨내" ('유퀴즈')

/ 사진=텐아시아 DB

유재석, 나경은 부부의 궁합을 점친 역술가 박성준이 '유퀴즈'에 뜬다.28일 오후 8시 45분 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 329회에는 짜장 미식가 조영권과 짬뽕 덕후 박기석, 자타공인 국어의 신 윤혜정, 촌철살인 역술가 박성준, 격투기 선수 출신 20년 지기 추성훈과 김동현이 출연한다.'짜장이냐, 짬뽕이냐' 인류 최대의 난제에 맞선 중식 마니아들이 ‘유 퀴즈’에 출연한다. 전국의 짜장면 맛집을 찾아다니는 32년 차 피아노 조율사 겸 맛집 블로거 조영권과 짬뽕을 사랑하는 짬뽕 리뷰 유튜버 박기석이 그 주인공. 중식 마니아들 사이에서도 잘 알려진 두 사람은 짜장 짬뽕에 빠지게 된 계기부터 지역별 짜장 짬뽕의 차이, 자신들만의 먹팁과 인생 맛집까지 공개하며 이목을 집중시킨다.조영권 자기님은 외근이 잦은 직업 특성상 30년간 최소 3,000곳의 짜장면 집을 방문하게 된 비하인드와 함께 전국 중식 맛집을 총망라한 비밀 노트를 공개할 예정. 짬뽕 맛집을 찾아 최소 80만km를 이동했다는 박기석 자기님은 짬뽕에 매료돼 회사를 그만두고 전업 유튜버가 된 사연을 전한다. 남다른 ‘면 사랑’으로 유명한 유재석 역시 눈빛을 빛내며 면으로 하나 된 미식 토크를 펼칠 예정이어서 기대를 모은다.촌철살인 역술가 박성준이 ‘유 퀴즈’에 출격한다. 박성준은 연초마다 유재석의 운세를 봐온 주인공이자, 유재석·나경은 부부의 궁합까지 점친 바 있는 역술가다. 인자한 관상으로 할 말 다하는 그의 등장에 유재석은 “‘유 퀴즈’에서 이 분을 뵙게 될 줄이야”라며 기대감을 드러낸다.박성준은 홍익대 건축학과 출신이라는 의외의 이력부터 도에 관심 많던 공대생 시절 이야기, 그리고 명리학 고수의 노하우 노트 300장을 필사한 사연 등을 풀어놓는다. 30년차 베테랑 역술가 박성준이 밝히는 관상학 개론도 흥미를 더한다.특히 성공한 사람들의 관상과 함께 유재석의 얼굴을 분석하며 “운이 얼굴을 이겨냈다”, “볼 때마다 새로운 것 같다”고 말해 폭소를 안길 예정이다. ‘유 퀴즈’ 녹화장을 술렁이게 만든 이야기와 함께 박성준이 전하는 대운의 징조, 운이 안 풀릴 때의 대처법까지 만나볼 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr