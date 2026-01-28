할리우드 스타 마고 로비(Margot Robbie)와 아멜리아 그레이(Amelia Gray)의 맥퀸(McQueen) 스타일링이 화제다.
지난 26일, 미국 캘리포니아 로스앤젤레스에서 진행된 지미 키멜 라이브에서 마고 로비는 맥퀸 2026 봄/여름 컬렉션의 레이저 컷 트리밍 디테일이 더해진 비대칭 블랙 플로럴 데보레(devoré) 드레스를 착용해 우아하면서도 강렬한 블랙 드레스 룩을 선보였다. 여기에 혼 형태 굽의 블랙 스웨이드 로사 비디드(Rosa Beaded) 샌들과, 맥퀸의 오리지널 ‘드 만타(De Manta)’ 실루엣을 재해석한 블랙 가죽 만타(Manta) 클러치를 매치해 세련된 스타일을 완성했다. 또한 지난 23일 로스앤젤레스에서 포착된 아멜리아 그레이는 맥퀸 2026 봄/여름 컬렉션의 브라운과 블랙 가죽 소재 크롭 레이서 재킷과 크리스털 자수 레이스 소재의 블랙 핸드 스프레이, 레드 러플 디테일이 돋보이는 범스터 팬츠를 착용해 강렬한 리얼웨이 룩을 연출했다. 여기에 브라운 가죽 소재의 혼 힐(Horn Heel) 뮬을 매치해 맥퀸 특유의 대담한 무드를 완성했다.
한편, 맥퀸은 해외 셀럽들의 공식 석상 룩은 물론 리얼웨이 룩으로 많은 사랑을 받고 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
