사진제공=SBS Plus, ENA

사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO'에서 한 솔로녀가 사상 초유의 솔직 털털 면모로 솔로남들은 물론, MC 데프콘의 마음까지 초토화시킨다.28일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 솔로나라 30번지를 빛낼 30기 솔로녀들의 라인업이 공개된다. 이번 30기는 경기도 양평에서 에겐남&테토녀 특집으로 진행된다. 특히 30기 솔로녀들은 단아하거나 귀여운 비주얼에 시원시원한 성격을 갖춘 반전 테토녀들이라고.밝은 미소로 솔로나라 30번지에 입성한 솔로녀들은 여유가 뚝뚝 흘러넘치는 태도로 테토녀의 정석인 모습을 보여준다. 한 솔로녀는 "떨리기보단 설렌다"라며 웃고, 또 다른 솔로녀는 자신의 캐리어를 들어주려는 솔로남의 손길을 거절한 뒤 "안 무거워서 제가 들겠다"며 씩씩하게 걸어간다.심지어 한 솔로녀는 '나는 SOLO' 사상 초유의 솔직 털털 면모로 솔로남들은 물론, MC 데프콘의 마음까지 초토화시킨다. 꽃미모 뒤 숨겨진 매력을 확인한 데프콘은 "와, 설렌다!"라고 감탄하는가 하면 "너무 마음에 드는데? 저는 저런 여자가 필요하다!"라며 과몰입한다.한편 이번 30기에는 '나는 SOLO'와 남다른 인연을 자랑하는 솔로녀도 포함돼 있다. 해당 솔로녀는 '나는 SOLO'에 얽힌 놀라운 인연을 공개한 뒤 "지금까지 한 명도 제 직업을 맞히신 분이 없다"고 말한다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr