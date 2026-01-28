'소속사 CEO' 김준수, 결국 폭로 당했다…동료 증언에 당혹, "끊이지 않아" ('라스')

사진제공=MBC

아이돌에서 뮤지컬 배우, 그리고 회사 대표로 영역을 넓혀온 김준수가 자신의 이중생활을 솔직하게 공개한다.28일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 정호영, 샘킴, 김준수, 정선아가 출연하는 ‘단짠 단짠 단짝’ 특집으로 꾸며진다.이날 김준수는 아이돌 출신이라는 시선 속에서 시작했던 뮤지컬 도전기가 공개된다. 찐친 정선아는 뮤지컬에 처음 도전한 김준수가 사람들의 의심 속에서도 꿋꿋하게 본인의 실력을 펼쳤던 일화를 공개해 모두의 감탄을 자아낸다.김준수는 뮤지컬 배우이자 회사 대표로서의 삶도 솔직하게 털어놓는다. 특히 김준수의 말 한마디에 회사 직원들의 대답이 끊이지 않는다는 정선아의 증언으로 한순간에 ‘꼰대 대표님’이 된 김준수는 당혹감을 감추지 못해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.김준수의 ‘아이돌 본능’도 빠지지 않는다. 여전히 살아 있는 춤선을 자랑하며 스튜디오를 휘감는 ‘댄스 챌린지’ 퍼레이드를 즉석에서 선보여 MC들의 감탄을 이끈 것. 아이돌 시절 못지않은 에너지와 존재감이 현장을 단숨에 장악한다.그는 회사 1호 배우로 ‘단짝’ 정선아를 영입하게 된 이유도 공개한다. 소속 배우이자 오랜 동료인 정선아와의 남매 같은 케미가 웃음을 자아내며, 첫 뮤지컬 무대에서 대선배 정선아에게 지적을 받고 바짝 쫄았던 후일담까지 더해져 현장을 폭소케 한다.뮤지컬 ‘비틀쥬스’, ‘알라딘’ 등 화제작의 비하인드도 이어진다. 김준수는 공연 전 목 관리보다는 ‘아이스 아메리카노’를 선택하게 된 이유를 털어놓으며, 타고난 목소리에 얽힌 솔직한 이야기를 전해 관심을 모은다.아이돌, 뮤지컬 배우, 그리고 대표라는 다방면의 모습을 보여준 김준수의 진짜 이야기는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr