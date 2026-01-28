사진=텐아시아DB

사진=유튜브 채널 '귤멍'

1984년생 가수 겸 배우 남규리가 생애 첫 나홀로 여행에 도전하며 인간적인 매력은 물론 절친한 1992년생 배우 이세영과의 우정까지 공개해 눈길을 끌었다.25일 유튜브 채널 '남규리의 귤멍'에는 'Ep.31 남규리의 우당탕 홍콩 여행 | 혼자 여행 쉽지 않네요...!'라는 제목의 영상이 공개됐다.이번 여행은 홍콩 마라톤 대회에 출전하는 절친의 연락에 급히 결정됐다. 남규리는 혼자 출국하는 것이 처음이라며 긴장된 모습을 보였지만, 2026년 새해 다짐 중 하나가 "용기를 내서 더 성장하자"라고 밝히며 마음을 다잡았다.하지만 홍콩 도착 직후부터 예상치 못한 상황이 이어졌다. 촬영용 메모리카드 교체 문제에 이어 카드 결제가 되지 않는 택시를 타는 해프닝까지 겪으며 우당탕 여정을 시작한 것. 평소 완벽해 보이던 이미지와 달리 당황하는 모습은 오히려 인간적인 매력을 더하며 구독자 '귤별이'들의 웃음을 자아냈다.우여곡절 끝에 만난 깜짝 여행 메이트는 배우 이세영이었다. 두 사람은 홍콩 현지 음식을 즐기고 이층 버스에 올라 화려한 야경을 감상하며 여유로운 시간을 보냈다. 여기에 홍콩 마라톤 대회에 참가한 가수 션과 우연히 마주치는 장면도 담겨 반가움을 더했다.남규리는 지난해 12월 신곡 '디셈버드림(December Dream)'을 발매했으며, 유튜브 채널 '귤멍'을 통해 일상의 다양한 모습을 공유하며 대중과 소통하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr