사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

배우 무진성이 연기 열정을 제대로 드러내 눈길을 끈다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '태풍처럼 나타난 무진장 악하게 잘생긴 보석 무진성'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 무진성은 이상형에 대해 "아까 좀 말씀 드렸지만 손을 좀 많이 본다"고 했다. 김똘똘은 무진성에게 "원래 배우가 꿈이었냐"고 물었다.이에 무진성은 "저는 사실 배우보다 법조인에 관심이 많았다"고 하며 반전매력을 드러냈다. 무진성은 "우연찮게 고등학교 때 제 짝꿍이 배우를 꿈꾸는 친구였는데 친구 덕분에 처음으로 연극을 접했다"고 했다.이어 "커튼콜이란게 있잖냐 어떤 나의 일을 끝마치고 나서 박수를 쳐 주는게 너무 매력적인 거다"고 했다. 그러자 홍석천은 "특이한 필모래피가 있던데 2021년에 개봉한 영화 데뷔작 '장르만 로맨스'가 있더라"고 했다.홍석천은 "이 작품에서 무진성이 작가 지망생이었는데 이 캐릭터가 우리 쪽이냐"고 하며 동성애 연기를 언금했다. 무진성은 "류승룡을 짝사랑하는 역이다"며 "저는 어쨌든 동성애자 연기를 해야 하니까 작품 하나를 찾아봤는데 티모시 샬라메 주연인 퀴어 영화 '콜 미 바이 유어 네임'이다"고 했다.무진성은 "영화를 보니까 누군가를 사랑하는 감정은 이런 인간이 가질 수 있는 감정이니까 거기에만 집중하자는 마음으로 연기를 했다"고 했다. 홍석천은 또 "근데 또 '남이 될 수 있을까'라는 드라마에서 연하남 로맨스의 정석을 보여줬다"고 했다.무진성은 "친한 형의 와이프였던 사람을 사랑하는 역"이라고 했다. 이를 듣던 홍석천은 "순탄한 역할이 하나도 없다"고 감탄했다. 김똘똘은 무진성에게 실제 성격을 물었고 무진성은 실제로는 적극적이라면서 김똘똘에게 갑자기 플러팅을 해 김똘똘을 심쿵케 만들었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr