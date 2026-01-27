사진=티앤아이컬쳐스

1996년 배우로 데뷔한 황동주가 데뷔 후 첫 팬미팅을 성황리에 마무리했다. 그는 지난해 방송된 연애 예능 '오래된 만남 추구'에 출연해 이영자와 핑크빛 기류를 형성하며 화제를 모았다. 몰입도 높은 케미로 시청자들의 지지를 받았지만, 방송 이후 두 사람의 관계에는 별다른 진전이 없는 것으로 추측된다. 그러나 이 프로그램을 계기로 황동주는 인기를 크게 키웠다.티앤아이컬쳐스 소속 배우 황동주는 최근 단독 팬미팅 'Winter Sweet'를 개최하고 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 황동주는 데뷔 후 처음으로 여는 팬미팅에서 '동주에게 물어봐'를 시작으로 팬들과 소통하는 시간부터, 이벤트 등 다채로운 코너까지 선보이며 자신의 매력을 집약해 보여줬다. 특히 황동주는 '가까이하기엔 너무 먼 당신'과 '애수'를 직접 부르며 등장해 팬들을 향한 진심 어린 마음으로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.무엇보다 오랜 시간 그를 응원해 온 팬들과 쌍방향 소통은 물론, 다양한 재미와 아낌없는 팬 사랑은 팬들에게 잊지 못할 감동을 선사했다. 첫 팬미팅을 성공적으로 마친 황동주는 "팬 여러분이 보내 주시는 사랑과 응원 덕분에 인생 첫 팬미팅을 잘 마무리할 수 있었다. 찾아와 주시는 발걸음이 얼마나 소중한지 잘 알기에 정말 감사했다. 기다려준 팬들을 위해 열심히 준비했는데 행복한 추억이 되었길 바란다"라며 진심 어린 소감을 밝혔다. 또 황동주는 "앞으로도 더 멋진 배우, 더 멋진 황동주의 모습으로 인사드리겠다"라며 인사말을 남겼다.황동주는 현재 KBS 1TV '마리와 별난 아빠들'에서 주시라(박은혜 분)의 전 남편이자 딸 마리(하승리 분)의 법적 아빠인 '강민보' 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다. '마리와 별난 아빠들'은 매주 월요일~금요일 오후 8시 30분 KBS 1TV에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr