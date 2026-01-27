사진=대학내일 SNS 갈무리/넷플릭스

배우 고윤정이 탄탄한 필모그래피를 차곡차곡 쌓아가며 남다른 존재감을 자랑하고 있다. 앞서 그는 배우 데뷔 전 2016년 대학내일 표지 모델로 활약했다고 알려졌다.고윤정은 지난 16일 공개된 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'에서 글로벌 톱스타 차무희 역을 맡아 또 한 번 인생 캐릭터를 완성했다. 작품을 거듭하며 자신만의 연기 결을 구축해온 그는 이번 작품에서도 생동감 있는 연기로 극의 중심을 이끌었다. 장르의 톤에 자연스럽게 스며드는 연기는 시청자의 몰입을 높이며, 그동안 고윤정이 쌓아온 다채로운 연기 스펙트럼을 다시 한 번 주목하게 만들었다. 이 작품을 통해 고윤정은 글로벌 인기를 끌며 최근 인스타그램 1000만 팔로워를 찍었디.지난 2019년 tvN '사이코메트리 그녀석'으로 데뷔한 고윤정은 신예답지 않은 존재감으로 업계의 주목을 받기 시작했다. 이후 넷플릭스 시리즈 '보건교사 안은영'과 '스위트홈'에 연이어 출연하며 글로벌 시청자들에게도 얼굴을 알렸다. 특히 '스위트홈'에서는 진취적이고 당찬 성격의 박유리 역으로 기존 이미지와는 다른 모습을 보여주며, 배우로서의 성장 가능성과 잠재력을 대중에게 입증했다.JTBC '로스쿨'에서는 겉으로는 완벽해 보이지만 아픔을 지닌 전예슬 역으로 분해 현실감 넘치는 연기로 깊은 공감을 이끌어냈다. 인물의 아픔과 성장을 진정성 있게 그려내며 울림을 전한 고윤정은 영화 '헌트'를 통해 스크린 데뷔까지 성공적으로 마치며 매체와 장르를 넘나드는 폭넓은 연기로 강렬한 인상을 남겼다.tvN '환혼'은 고윤정의 연기력과 화제성을 동시에 증명한 작품이다. '환혼' 파트1에서 낙수 역으로 첫 회 등장과 함께 레전드 등장신을 탄생시켰고, 신비롭고 몽환적인 비주얼은 물론 고난도의 검술 액션까지 소화하며 등장만으로도 압도적인 임팩트를 남겼다. 이후 파트2 '환혼: 빛과 그림자'에서는 신비로운 여인 진부연 역으로 바통을 이어받아, 복잡하고 미묘한 감정선을 지닌 캐릭터를 자신만의 색으로 그려내며 주연 배우로서 확실한 도약을 이뤄냈다.이어 디즈니+의 오리지널 시리즈 '무빙'에서 무한재생 능력을 지닌 체대 입시생 장희수 역으로 열연하며 자신의 대표작을 탄생시켰다. 진흙탕에서 펼쳐진 전설의 17대 1 액션신을 비롯한 강렬한 장면들로 풋풋함과 거침없는 액션을 자유롭게 넘나들며 반전 매력을 발산했고, '고윤정의 재발견'이라는 호평과 함께 시청자들의 최애 캐릭터로 떠올랐다. 특히 제5회 아시아콘텐츠어워즈 & 글로벌 OTT 어워즈 여자 신인상과 제3회 청룡시리즈어워즈 신인여우상을 수상, 배우로서의 입지를 공고히 했다.티빙 오리지널 시리즈 '이재, 곧 죽습니다'에서는 따뜻한 마음을 지닌 이지수 역을 맡아 한층 깊어진 감정 연기를 선보였다. 사랑하는 연인을 잃고 오열하는 장면은 처절하면서도 가슴 먹먹한 슬픔으로 강한 여운을 남기며 작품의 명장면으로 꼽혔고, 복합적인 감정이 교차하는 눈빛과 유려한 감정선을 통해 고윤정의 성장한 연기력을 또렷이 각인시켰다.지난해 방송된 tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활'은 고윤정의 새로운 대표작으로 자리매김하며 대중의 큰 사랑을 받았다. 산부인과 레지던트 1년 차 오이영 역을 맡은 고윤정은 미숙함과 책임감이 공존하는 인물의 성장 과정을 섬세한 감정선으로 풀어내 캐릭터에 생명력을 불어넣었다. 의학과 휴먼, 로코를 아우르는 장르적 결을 안정적으로 소화하며, 작품의 중심축으로서 뜨거운 인기를 견인했다.고윤정은 최근 '이 사랑 통역 되나요?'에서 활약하며 특유의 로코 매력을 한껏 발산 중이다. 주호진(김선호 분)과 서로 다른 사랑의 언어를 이해하며 소통하는 과정을 달콤한 설렘으로 그려내 고윤정만의 로코 감성을 선명하게 각인시켰다. 전혀 다른 결의 두 캐릭터 차무희와 또 다른 자아 도라미를 1인 2역으로 소화하며 연기 변주의 폭을 넓혔고, 매 작품마다 '인생 캐릭터'를 경신하는 배우임을 증명했다.자신만의 연기 행보를 보여준 고윤정은 차기작이 더욱 기대되는 배우로, 작품을 거듭할수록 대중의 신뢰를 탄탄히 쌓아가고 있다. 올 상반기 방송 예정인 JTBC 새 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서는 영화사 최필름 피디 변은아 역으로 또 한 번 새로운 변신을 예고하고 있어 고윤정의 다음 활약에 더욱 시선이 집중된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr