'흑백2' 최강록, 3억 상금 못 받았다…"♥아내에게 출연 사실 실토" ('짠한형')[종합]

셰프 최강록이 가족에게도 출연 사실을 밝히지 않았다고 밝혔다.지난 26일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '저는 빨뚜인간입니다'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에서는 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'(이하 '흑백요리사2')에 출연한 최강록, 최유강, 윤나라(술빚는 윤주모)가 게스트로 출연했다.이날 '흑백요리사2' 히든 백수저로 참가했던 최강록은 촬영 당시 아내와 딸에게도 출연 사실을 비밀로 했다고 밝혔다. 그는 "아무에게도 이야기를 하면 안 되는 줄 알고 가족들에게도 얘기를 안 했다"고 말했다.그로 인해 오해를 받기도 했다고. 최강록은 "안 그러던 사람이 집에서 칼을 갈고 있고, 장어를 대량으로 사 오는 거다. 요리를 해볼 공간이 없어서 집에서 연습하다가 더 이상 안 되겠다 싶었다"고 털어놨다.이어 그는 "자꾸 밤에 늦게 들어오고, 새벽에 들어오니까 아내에게 오해를 많이 받았다. 얘기할 수 밖에 없는 상황이 됐다. 이대로는 대회를 계속할 수 없겠다는 생각에 아내에게만 고백했다"고 덧붙였다. 딸은 방송으로 우승 사실을 알았다며 제자리에서 점프를 했다고 전했다.'흑백요리사2' 상금 3억에 대해서는 "아직 안 들어왔다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr