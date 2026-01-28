사진=NHN링크

사진=NHN링크

사진=NHN링크

배우 박진주가 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 기념 서울 공연을 성황리에 마무리했다. 앞서 그는 지난해 11월 말 비연예인과 결혼식을 올렸다.높은 관심 속에서 전 회차 전석 매진을 기록한 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 10주년 기념 공연에서 박진주는 지난해 11월부터 올해 1월까지 두산아트센터에서 헬퍼봇6 '클레어' 역으로 매회 관객들에게 깊은 여운을 안기며 서울 공연의 화려한 피날레를 장식했다.초연 이후 2025년 10주년을 맞이한 '어쩌면 해피엔딩'은 미래의 서울을 배경으로 인간을 돕기 위해 만들어진 '올리버'와 '클레어'가 사랑이라는 감정을 알아가는 과정을 그린 작품. 지난 미국의 '제78회 토니어워즈'에서 6관왕을 차지하는가 하면, 최근 열린 '제10회 한국뮤지컬어워즈'에서 10주년 기념 공연이 작품상(400석 이상)을 받은 영예를 안으며 국내외로 폭발적인 사랑을 받았다.박진주는 2024년에 이어 이번에도 '어쩌면 해피엔딩'에 함께해, 지난 무대의 감동을 그대로 재연함과 동시에 한층 더 깊어진 감정선을 펼치며 극의 깊이를 더했다. 또한 박진주만이 가진 당차고 사랑스러운 보이스가 '클레어'의 순수한 매력을 한껏 높인 것은 물론, 로봇 특유의 정제된 말투와 움직임을 유쾌하게 풀어내며 캐릭터에 다채로운 색을 입히기도.박진주의 청아한 음색과 탄탄한 가창력은 '클레어'의 울림 있는 서사에 관객들을 완벽히 몰입하게 했다. '올리버'를 만나 함께 시간을 보내는 과정에선 '사랑이란', 'First Time in Love' 등의 넘버로 서툴지만, 천천히 사랑을 알아가는 '클레어'에 집중하게 만들며 설렘을 자극했고, '올리버'와의 가슴 아픈 이별을 앞둔 서글픈 심정을 '그럼에도 불구하고', '그것만은 기억해도 돼' 등의 넘버로 담담하지만 아련하게 표출하며 객석을 짙은 감성으로 물들였다.열연으로 '클레어' 그 자체의 모습을 보여준 박진주는 '어쩌면 해피엔딩'의 서울 공연을 마친 후 소속사 '프레인TPC'를 통해 진심 어린 소감을 전했다. "안녕하세요, 박진주입니다. 올해는 저에게 참 감사한 일들이 많은 해였어요. 그중에서도 '어쩌면 해피엔딩'의 '클레어'로 다시 여러분을 만날 수 있어서 정말 행복했습니다"라며 작품에 대한 깊은 애정을 표한 그는 "작품이 지난 시즌보다 더 큰 관심과 사랑을 받아서 감사하면서도, 행복한 부담도 있었는데요. 응원과 사랑을 많이 보내주셔서 서울 마지막 공연까지 행복하게 마무리할 수 있었던 것 같아요"라고 마음을 전했다.이어 "매 공연 받은 사랑에 보답하고 싶어서 최선을 다했는데요. 제 마음이 조금이라도 전해졌다면 정말 행복할 것 같아요. 언제나 따뜻하게 사랑을 보내주셔서 감사합니다. 저도 계속 노력해서 작품에서 혹은 또 다른 곳에서 진심으로 더 많은 사랑을 돌려드릴 수 있는 사람이 될게요. 항상 건강하시고, 사랑해요!"라고 전하며 소감을 마무리했다.뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'을 통해 또 한 번 뮤지컬 주연 배우로서의 탄탄한 저력을 보여준 박진주는 '어쩌면 해피엔딩'의 서울 공연을 마치고 부산 공연과 광주 공연을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr