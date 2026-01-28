사진=텐아시아DB

1989년생 코드 쿤스트(CODE KUNST)가 '방과후 태리쌤'의 유일무이 음악 감독으로 출격한다. 그는 1990년생 김태리보다 1살 많으며, MBC '나 혼자 산다'에서 고정 멤버로 활약하고 있다.2월 22일(일) 오후 7시 40분에 첫 방송 될 tvN '방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에서 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 다룬 리얼리티 신규 예능 프로그램. 연극반 선생님 김태리와 보조 선생님 최현욱, 강남에 이어 음악 감독에 코드 쿤스트가 이름을 올려 관심이 더해진다.코드 쿤스트는 수많은 히트곡을 탄생시킨 천재 프로듀서이자 예능 대세로 사랑받고 있는 터. '방과후 태리쌤'에서는 연극 음악을 맡아 히든카드로 활약한다. 아이들의 연극 음악 작곡뿐만 아니라 적재적소에 필요한 효과음을 책임지며 재미와 감동을 배가할 예정인 것. 이에 코드 쿤스트의 새로운 도전과 섬세한 감성으로 완성될 다양한 사운드에 기대감이 높아지고 있다.김태리, 최현욱, 강남은 선생님이 처음인 초보 선생님들인 만큼 좌충우돌 연극반 운영기를 예감케 하는 상황. 연기, 음악, 예능 등 활동 분야와 캐릭터가 뚜렷한 3명의 선생님과 음악 감독으로 힘을 보탤 코드 쿤스트의 활약 그리고 시너지에 관심이 쏠린다.김태리, 최현욱, 강남, 코드 쿤스트와 연극반 아이들이 만들어갈 특별한 이야기는 2월 22일 일요일 오후 7시 40분 첫 방송 되는 '방과후 태리쌤'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr