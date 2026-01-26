이미지 크게보기 사진 = tvN '김창옥쇼4'

'나는 SOLO' 22기 옥순이 남편 경수와의 3개월차 재혼 근황을 솔직하게 공개했다.최근 tvN '김창옥쇼4' 예고편에서는 '나는 솔로'돌싱 특집 출연자인 옥순·경수 부부가 모습을 드러냈다.이날 방송에서 옥순은 "다섯 살 난 아들을 혼자 키우다가 지금의 남편을 만났다"며 인연을 소개했다. 이어 재혼 3개월 차이자 신혼인 근황에 대해서는 솔직한 마음을 드러냈다.옥순은 "'어떻게 이렇게까지 해주지?’ 싶을 만큼 잘해주는데"며 행복한 결혼 생활을 전하면서도, "그런데 뭔가 해줄 때마다 떠날까 봐 너무 무섭다"며 눈물을 쏟았다.이를 들은 김창옥은 "내가 보기에 사랑의 다른 이름은 잘해줌이 아닌 기다림"며 "그게 어쩌면 사랑의 본질과 더 가까운 것이다"라고 조언했다.한편, 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전, 지난 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr