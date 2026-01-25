사진 = 이다해 인스타그램

배우 이다해가 미모를 자랑하며 일상을 공개했다.최근 이다해는 자신의 인스타그램에 "쑤저우ના서 점심 ભꖮ 애프터눈 દા도 ભꖮ 저녁도 ભꖮ 자̆̈ヱ 나서 ටㅏ침 또 ભꖮ 또 ગ동해̆̈서 또 ભꖮ…ュ냥 계속 ભꖮ ભꖮ 여̆̎행"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이다해는 고즈넉한 야경이 비치는 전통적인 분위기의 공간에서 블랙 코트를 입고 포즈를 취하며 여행의 여유를 드러냈다.이어진 사진에서는 안경을 쓴 채 꽃무늬 부채로 얼굴을 살짝 가리며 감각적인 무드를 더했고 엘리베이터 거울 앞에서는 캐주얼한 코트와 모자로 편안한 스타일링을 보여줬다. 넓은 창이 있는 객실에서는 소파에 기대 앉아 차분한 휴식의 순간까지 담아내며 여행지의 분위기를 생생하게 전했다.이를 본 팬들은 "귀여운 언니" "항상 언니를 응원합니다" "이쁘다요" "부러워요" "정말 매력적입니다" "스타일 좋아요" 등의 댓글을 남겼다.한편 이다해는 1984년생으로 동갑내기 가수 세븐과 7년 열애 끝에 결혼했다. 특히 서울에 건물 3채를 갖고 있어 총 자산 가치 약 325억원으로 추정 된다고 알려져 화제를 모으기도 했다. 현재 이다해는 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서 MC로 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr