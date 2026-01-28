사진=텐아시아DB

사진=KBS

엄지원의 담백한 연기 철학이 진한 여운을 남겼다. 그는 1998년 시트콤 '아니 벌써'로 연예계에 데뷔했다.24일 밤 방송된 KBS 1TV 무비 토크쇼 '인생이 영화'에서는 연기대상 수상 이후에도 다가올 최고의 캐릭터를 기다리고 준비하는 배우 엄지원의 현재진행형 필모그래피가 그려졌다.'2025 KBS 연기대상' 수상자 엄지원과 MC 엄지인과 봉태규, 라이너, 거의없다가 함께한 영화 토크는 방송 내내 웃음과 감동을 선사했다.봉태규가 "촬영하면서 연말에 상을 받을 수도 있겠다 싶은 감이 오지 않나요?"라고 묻자 엄지원은 "상을 목표로 하면 상처받는 게 싫어서 아예 생각을 안 한다"고 했다. 그동안 화제성보다 이야기, 스타성보다는 캐릭터를 중심으로 선택했던 엄지원은 다양한 장르의 작품들에서 독보적인 캐릭터를 선보이며 많은 영화 팬들로부터 꾸준하게 사랑을 받아왔다.사투리 연기가 인상적이었던 '똥개', 탁월한 즉흥 연기를 선보였던 '잘 알지도 못하면서', 메이크업 없이 극한의 진심을 담았던 '소원' 등 엄지원은 자신이 참여했던 수많은 작품과 캐릭터들에 대한 애정을 표하며 배우로서 살아온 시간을 담백하게 풀어냈다.영화 평론가 라이너는 엄지원을 "한계가 잘 보이지 않는 배우", 거의없다는 "팍팍 튀어나와도 물리지 않는다"고 평했다. 엄지원의 필모 중 '극장전'을 원픽으로 꼽은 봉태규는 "후배 배우들에게 '이렇게도 갈 수 있다'는 걸 보여주는 존재"라며 쉽지 않은 새로운 역할에 도전해왔던 것에 대해 극찬을 남겼다.연기대상을 안겨준 '독수리 5형제를 부탁해!'에 대해 엄지원은 "대본이 재미있었고, 따뜻한 사람 사는 이야기"라며 "광숙의 에너지가 사랑스럽고 오지랖 넓은 게 저와 제일 싱크로율이 높았다"라고 밝혔다.연기대상 이후에도 묵묵히 다음 역할을 기다리는 엄지원은 "최고의 캐릭터는 아직 안 만났다", "저도 언젠가 애순이 같은 역할이 오겠죠?"라며 설렘과 기대감을 내비쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr