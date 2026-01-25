사진=텐아시아DB

사진=tvN

사진=tvN

1981년생 허경환이 '헬스파머'에서 색다른 활약을 펼친다. 최근 그는 유재석이 메인 진행을 맡은 MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 고정 출연의 가능성을 키우며 화제 됐다.오늘(25일, 일) 저녁 7시 30분 방송되는 tvN '헬스파머' 6회에서는 경상북도 의성을 찾은 헬스 파머들이 역대급 스케일의 농사일에 투입되는 모습이 그려진다. 특히 '헬스파머' 최고령 게스트 박준형은 데뷔 27년 차 가수의 예능감으로 어디서도 볼 수 없는 독특한 캐릭터를 선보였다고 해 궁금증을 높인다.이날 헬스 파머들에게 주어진 작업은 어마어마한 규모의 밭에서 의문의 작물을 무려 4톤이나 캐는 것으로, 30대, 40대, 50대가 한 조를 이뤄 작업한다는 소식에 시작부터 긴장감이 감돈다. 먼저 젊음의 패기를 내세운 아모띠와 백호의 30대 팀은 "1등으로 일을 끝내자"라면서 승부욕을 불태우더니 무서운 속도로 치고 나간다. 아모띠는 여느 때처럼 광기를 발동, 입대를 앞둔 백호를 위해 실전 삽질 꿀팁을 전수하는 열정까지 보여 웃음을 안기기도.허경환, 정대세의 40대 팀과 박준형, 추성훈의 50대 팀은 연신 티격태격해 눈길을 끈다. "우리 영감님들, 잘 되고 있냐"라며 50대 팀의 작업 속도에 훈수를 두는 허경환, 이에 질세라 "시끄럽다. 쪼끄만 게"라고 응수하는 박준형의 절친 케미가 재미를 더할 전망. 그뿐만 아니라 박준형은 특유의 입담으로 입으로 일하는(?) 수다 파머로 변신, 작업 내내 유쾌한 분위기를 이끌었다는 후문이다.작물 상차 면제권을 놓고 벌어진 30대, 40대, 50대 팀의 치열한 승부전에도 이목이 쏠린다. 2인 1조로 어깨동무 푸시업 게임을 하게 되는데, 나이에 따른 어드밴티지 여부에 신경전을 펼치던 각 팀은 게임 도중 상대를 향한 방해 전략도 서슴지 않는다고. 넘치는 기세의 30대 팀, '헬스파머' 공식 최약체(?) 허경환이 속한 40대 팀, 농촌 고령화를 몸소 표현한(?) 50대 팀 중 그토록 원하는 면제권을 누가 쟁취할지 호기심이 치솟는다. 그런가 하면 고강도의 작업에 이어 초유의 헬수저 게임이 예고되자 "헬스 파머가 아니라 헬스 지옥"이라며 혀를 내두른 박준형이 야반도주하는 장면이 포착돼 과연 어떤 사연일지 귀추가 주목된다.국내 최초 '농지컬(농사와 피지컬의 조합)' 프로젝트 '헬스파머'는 매주 일요일 저녁 7시 30분 tvN에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr