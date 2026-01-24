사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 단아한 미모를 자랑했다.최근 이민정은 자신의 인스타그램에 "정말 너무 춥다 오늘………."이라는 멘트와 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 이민정은 밝은 니트 터틀넥과 트위드 재킷을 매치한 채 소파에 기대어 차분한 표정을 짓고 있다. 길게 내려오는 헤어스타일과 골드 이어링이 깔끔한 포인트가 됐고, 자연스러운 메이크업과 부드러운 시선이 겨울 특유의 고요한 분위기를 더한다. 두툼한 재킷 질감과 따뜻한 실내 배경이 대비되며, 추위를 전하는 멘트와는 또 다른 포근한 감성이 사진에 담겼다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "올해도 예쁘세요" "화이팅" "언니는 25살이죠" "추워도 예쁨맘 미모는 못말려" 등의 댓글을 남겼다.한편 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.또 이병헌은 지난 2018년 260억원에 영등포구 빌딩을 매입했는데 이후 3년 만에 368억원에 매각, 106억원의 시세차익을 올렸다. 매각 전까지 매년 약 12억원의 임대 수익을 올린 것으로 파악됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr