사진 = 백진희 인스타그램

배우 백진희가 성숙한 비주얼을 뽐냈다.최근 백진희는 자신의 인스타그램에 "비타민충전"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 백진희는 백진희는 카페에서 음료를 손에 든 채 편안한 분위기를 즐기고 있다.백진희는 브라운 컬러 재킷과 터틀넥 스타일로 차분하면서도 따뜻한 겨울 무드를 완성했고 자연스러운 미소와 또렷한 이목구비가 청순한 매력을 더했다. 또 다른 사진에서는 다양한 컵과 그릇이 놓인 공간을 둘러보며 소소한 여유를 만끽하는 모습으로 일상의 설렘을 전했다.팬들은 "너무너무이뿌다" "늘 응원합니다" "드라마 재미있게 보고 있어요" "화이팅" "사랑스럽다" "이뻐여" 등의 반응을 보였다.한편 백진희는 1990년생이며 현재 '판사 이한영'에서 열연 중이다. '판사 이한영'은 빠른 전개와 몰입도 높은 스토리, 열연을 펼치는 배우들의 하모니 속에서 상승세를 이끌며 시청자들의 큰 사랑을 받고 있다. 백진희는 안정된 연기력으로 캐릭터를 생생하게 표현하고 지성과의 탄탄한 연기 호흡으로 극에 재미와 기대감을 더하고 있다. 백진희는 송나연 역을 맡았는데 송나연은 정의를 지키고 바로잡기 위해 언론을 통해 여론을 형성하며 노력하는 이한영 라인에 없어서는 안 될 인물이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr