이이경 빈자리 채웠는데…허경환, 결국 공격 받았다 '심기 건드려' ('놀뭐')

허경환./사진=텐아시아DB

하차한 이이경 대신 MBC '놀면 뭐하니' 빈자리를 채우고 있는 허경환이 알파카의 공격을 받아 웃음을 자아낸다.24일 방송되는 ‘놀면 뭐하니?’는 제주도에서 펼쳐지는 ‘같이 놀 지니’ 편으로 꾸며진다. 멤버들은 소원을 빌면 원하는 대로 같이 놀아주는 지니가 되어, 의뢰인 최홍만의 소원을 들어주러 나선다.최홍만을 만나기 위해 제주도로 온 유재석, 하하, 주우재, 김광규, 허경환은 최홍만의 소원을 접수한다. 유재석은 “홍만이가 키가 커서 이런 데 혼자 다니면 엄청 눈에 띄겠어”라면서 최홍만과 놀아줄 생각에 즐거워한다.최홍만은 알파카를 만나고 싶다고 소원을 빌고, 다 함께 알파카 농장을 방문한다. 유재석은 닮은꼴 동물 알파카에게서 친근함을 느끼며 다가가고, 주우재는 “어? 알파카 진짜 귀엽다”라고 외치며 카메라로 유재석을 촬영한다. 이에 알파카를 향해 “재석아!”라고 외치는 놀림이 이어져 웃음을 자아낸다.최홍만은 커다란 피지컬과 반전되는 아기자기한 감성을 뽐내며 알파카와 교감해 눈길을 끈다. 멤버들은 “홍만이가 진짜 좋아하네”라며 흐뭇해한다. 반면에 알파카의 심기를 건드려 침 공격을 받는 허경환의 모습에 모두가 폭소를 터뜨린다.이어 최홍만은 자주 찾는 오름을 멤버들과 함께 가고 싶다고 소원을 빈다. 오름이 높지 않아 금방 올라간다는 최홍만의 설명과 달리, 멤버들은 한라산 등산을 방불케 하는 숨가쁜 오름 등반을 펼친다. “이게 오름이야? 산이지!”라는 탄식이 터져 나와, 험난했던 소원 풀이 여정을 궁금하게 한다.최홍만의 지니가 된 멤버들의 활약은 이날 오후 6시 30분 방송되는 ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr