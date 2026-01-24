허경환, '놀뭐' 고정 아니었다…유재석은 방관, "어떻게 여기까지 왔는데"

사진제공=MBC

이이경 하차 후 빈자리를 채우고 있는 '고정 됐다 치고' 허경환이 김광규의 활약에 위기를 직감한다.24일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 ‘같이 놀 지니’ 편으로, 최홍만의 소원을 들어주러 제주도로 떠난 멤버들의 모습이 그려진다.비행기 지연 이슈로 후발대로 도착한 하하, 허경환, 주우재는 먼저 도착해 유재석과 단독 오프닝을 찍은 김광규의 소식을 듣게 된다. 이에 ‘고정 됐다 치고’ 단계까지 온 허경환은 유독 불안한 모습을 보인다. 하하는 “홍만이도 있다. 조심해라”라면서 허경환을 긴장하게 만들고, 허경환은 “적들이 천지다”라고 견제하면서 전투 모드에 돌입한다.주우재는 허경환이 솔깃할 이야기를 들려준다. 주우재의 ‘놀면 뭐하니?’ 첫 출연이 제주도였고, 그때 눈에 띄는 활약을 해서 이후 고정 멤버가 됐다는 것. ‘기회의 땅’ 제주에서 경쟁을 하게 된 허경환은 “내가 여기까지 어떻게 왔는데!”라고 말해 모두를 폭소케 한다.선발대와 합류한 허경환은 생각지도 못한 복병 김광규가 자신이 오기 전까지 ‘분량 귀신’ 역할을 톡톡히 했다는 소식에 조급해진다. 한껏 신난 김광규는 “경환이 제치고 원-투”라면서 재치 있게 분량을 뽑아내고, 허경환에게 조언까지 하는 여유를 보인다. 유재석, 하하, 주우재는 꿀잼 관전해 치열한 경쟁 현장을 궁금하게 한다.김광규의 위협적인 활약에 초조해진 허경환의 분투는 이날 오후 6시 30분 방송되는 ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr