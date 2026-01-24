사진 = 진 인스타그램

사진 = 진 인스타그램

방탄소년단(BTS) 진이 그룹 완전체 복귀를 앞두고 소소한 일상을 전했다.최근 진은 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 진은 거대한 얼음폭포와 새하얀 설경을 배경으로 검은 퍼 재킷을 입고 서 있다. 형형색색 의자가 줄지어 놓인 공간 앞에서 담담한 표정으로 겨울 풍경을 즐기는 모습이 담겼다. 또 다른 사진에서는 재킷 뒷면에 적힌 'JIN' 글자를 드러낸 채 두 팔을 벌리고 설경을 만끽하며 유쾌한 매력을 더했다.이가운데 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 'ARIRANG(아리랑)'이 '카운트다운 차트 글로벌' 1위에 올랐다. 'ARIRANG'은 지난 16일 스포티파이 사전 저장 시작 이틀 만에 프리세이브 100만 회를 돌파한 바 있다. 방탄소년단은 컴백을 앞두고 역대급 반응을 보이고 있다.방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집 'ARIRANG'을 발매한다. 총 14곡이 수록된 'ARIRANG'은 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다루며 글로벌 팬들의 공감을 이끌어낼 예정이다.한편 부동산업계에 따르면 진은 용산구 한남동에 위치한 한남더힐의 한 세대를 175억원에 현금 매입했다. 진이 매입한 한남더힐은 최고 12층, 32개 동, 총 600가구 규모로 조성된 고급 주거단지로 알려졌다. 이 단지에는 BTS를 비롯해 소지섭, 이승철, 한효주 등 톱스타 연예인이 다수 거주하는 것으로 알려진다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr