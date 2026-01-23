이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트'

'나는 SOLO' 29기 최종 커플 정숙과 영철이 18일 만에 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.23일 '촌장엔터테인먼트' 채널에는 29기 정숙과 영철이 출연해 청첩장을 최초 공개하는 모습이 그려졌다.공개된 영상에서 두 사람은 오는 4월 4일 결혼식을 올린다며 청첩장을 보여줬고, 이어 결혼 스냅사진 촬영 중인 두 사람의 모습이 담긴 영상도 공개됐다. 영상 속 영철은 정숙의 손을 꼭 잡고 눈물을 흘려 시선을 끌었다.이에 영철은 "정숙이 사진 찍는 걸 좋아하는 걸 알게 됐다. 내가 좋아하는 사람이 뭘 좋아하는지도 몰랐구나. 사실 결혼식도 안 하려고 했다. 이걸 못 해줬으면 얼마나 한이 됐을까 싶어서"고 결혼식을 포기하려 했던 이유를 말했다.정숙은 "아이를 너무 갖고 싶고 낳고 싶었기 때문에, 여자니까 웨딩 드레스도 입고 싶고 촬영도 하고 싶었지만 아이 생각 때문에 마음이 너무 급했다. 영철이 그날 울고, 사진 촬영도 안 좋아하는데 나한테 맞춰주는 걸 보고 '아 앞으로 더 잘 살 수 있겠구나' 싶었다"며 결혼식을 결정하게 된 이유를 말했다.특히 두 사람은 결혼 전에 혼인신고를 하게 된 이유도 솔직하게 얘기했다. 정숙은 "영철님이 제가 나이가 있다 보니까 1년 연애하고 결혼 준비하면 언제 애를 낳고 결혼식을 하냐. 맞춰나갈 필요 없이 우리 관계가 딱 알맞다. 빨리 책임지겠다'고 했다"며 영철의 적극적인 구애로 결혼을 결심했다고 말했다.불도저처럼 결혼을 밀어붙였다며 영철은 "솔로나라에서 충분히 알았기 때문에 더 알 이유도 없고, 혼인신고도 제가 먼저 하자고 했는데 제가 지켜줄 수 있는 방법은 이것밖에 없지 않았나"며 정숙에 대한 애정을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr