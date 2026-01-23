배우 김희선이 하이 주얼리 하우스 그라프(GRAFF)와 함께한 노블레스 화보를 통해 변함없는 우아함과 압도적인 존재감을 선보였다.
23일 공개된 화보는 배우 김희선 고유의 아름다움과 그라프만의 하이 주얼리 예술성이 만나 완성된 결과물로, 보는 이들에게 깊은 여운을 전한다. 화보 속 김희선은 그라프의 대표적인 하이 주얼리 컬렉션인 ‘틸다의 보우 컬렉션’과 ‘버터플라이 컬렉션’, ‘아이콘 컬렉션’을 착용해 성숙한 아름다움과 세련된 카리스마를 완벽하게 소화했다. 절제된 스타일링 속에서도 그라프의 주얼리는 강렬한 광채로 시선을 사로잡으며 김희선의 아우라를 한층 배가시켰다. 틸다의 보우 컬렉션은 그라프만의 독보적인 기술력으로 정교하게 완성된 아이코닉 컬렉션으로, 찬란하게 반짝이는 보우 모티브가 특징이다. 특히 세월이 흘러도 퇴색되지 않는 찰나의 광채를 담아낸 아이콘 링은 김희선의 손끝을 따라 우아하게 빛나며, 클래식하면서도 현대적인 매력을 동시에 선사한다.
함께 착용한 버터플라이 컬렉션은 그라프의 섬세한 장인정신이 돋보이는 컬렉션으로, 파베 세팅 다이아몬드로 완성된 나비의 날개가 생동감 넘치는 아름다움을 표현한다. 매혹적인 광채를 담은 아이코닉 링은 김희선의 고혹적인 분위기와 조화를 이루며, 우아하면서도 강렬한 인상을 남긴다.
또한, 아이콘 컬렉션은 순수한 본질에 집중해 찬란한 광채를 완성해온 하우스의 정수를 담아낸 라인으로, 브랜드가 지향해온 하이 주얼리의 가치와 철학을 고스란히 보여준다. 이처럼 김희선은 품격 있는 아름다움으로 그라프 주얼리의 본질적인 매력을 더욱 선명하게 드러냈다.
한편, 김희선과 그라프가 함께한 노블레스 화보는 노블레스 코리아 인스타그램 그리고 노블레스 2월 호 매거진을 통해 확인 가능하다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
