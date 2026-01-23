그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 신보로 국내외 차트를 휩쓸며 흥행 질주를 이어가고 있다.
23일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 미니 7집 'THE SIN : VANISH'가 발매 첫 일주일(집계기간 1월 16~22일) 동안 총 207만 5056장 판매됐다. 엔하이픈 통산 네 번째 '더블 밀리언셀러' 음반이다.
이들은 2023년 미니 5집 'ORANGE BLOOD'로 처음 '더블 밀리언셀러' 반열에 올랐다. 이후 정규 2집 'ROMANCE : UNTOLD', 미니 6집 'DESIRE : UNLEASH', 이번 'THE SIN : VANISH' 모두 초동 기간에 200만 장 넘는 판매량을 기록하며 탄탄한 인기를 입증했다. 이 중 'ROMANCE : UNTOLD'는 누적 판매량 300만 장을 돌파했다.
엔하이픈의 음반 파워는 해외에서도 막강하다. 'THE SIN : VANISH'는 일본 발매 당일 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(1월 21일 자) 1위로 직행했다. 이로써 엔하이픈은 지금까지 한국과 일본에서 선보인 13개 앨범 전부를 이 차트 가장 높은 곳에 올려놓는 데 성공했다. 이들 데뷔 이래 음반 합산 출하량은 2240만여 장에 달한다.
'THE SIN : VANISH'는 라인뮤직 일간 '앨범 톱 100'에서 5일 연속(1월 17~21일 자) 1위를 유지 중이며, 주간 차트(집계기간 1월 14~20일)에서도 정상을 차지했다. 앞서 '월드와이드 아이튠즈 앨범' 차트 또한 석권한 만큼 음반에 담긴 수록곡 모두 고르게 사랑받고 있음을 알 수 있다.
타이틀곡 'Knife'도 인기몰이에 박차를 가하고 있다. 엔하이픈은 지난 22일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 'Knife'로 트로피를 들어올렸다. 이들은 "공들여 완성한 앨범을 엔진(ENGENE.팬덤명)에게 잘 보여드릴 수 있어 기쁘다. 함께해주셔서 고맙고 사랑한다'라며 "오늘 받은 이 에너지로 2026년 활동도 열심히 하겠다"라고 전했다.
엔하이픈은 '엠카운트다운' 1위의 기세를 몰아 본격적인 후속곡 활동에 돌입한다. 이들은 오늘(23일) 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'에서 후속곡 'Big Girls Don't Cry' 무대를 선보일 예정이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
