그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 신보로 국내외 차트를 휩쓸며 흥행 질주를 이어가고 있다.23일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 미니 7집 'THE SIN : VANISH'가 발매 첫 일주일(집계기간 1월 16~22일) 동안 총 207만 5056장 판매됐다. 엔하이픈 통산 네 번째 '더블 밀리언셀러' 음반이다.이들은 2023년 미니 5집 'ORANGE BLOOD'로 처음 '더블 밀리언셀러' 반열에 올랐다. 이후 정규 2집 'ROMANCE : UNTOLD', 미니 6집 'DESIRE : UNLEASH', 이번 'THE SIN : VANISH' 모두 초동 기간에 200만 장 넘는 판매량을 기록하며 탄탄한 인기를 입증했다. 이 중 'ROMANCE : UNTOLD'는 누적 판매량 300만 장을 돌파했다.엔하이픈의 음반 파워는 해외에서도 막강하다. 'THE SIN : VANISH'는 일본 발매 당일 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(1월 21일 자) 1위로 직행했다. 이로써 엔하이픈은 지금까지 한국과 일본에서 선보인 13개 앨범 전부를 이 차트 가장 높은 곳에 올려놓는 데 성공했다. 이들 데뷔 이래 음반 합산 출하량은 2240만여 장에 달한다.'THE SIN : VANISH'는 라인뮤직 일간 '앨범 톱 100'에서 5일 연속(1월 17~21일 자) 1위를 유지 중이며, 주간 차트(집계기간 1월 14~20일)에서도 정상을 차지했다. 앞서 '월드와이드 아이튠즈 앨범' 차트 또한 석권한 만큼 음반에 담긴 수록곡 모두 고르게 사랑받고 있음을 알 수 있다.타이틀곡 'Knife'도 인기몰이에 박차를 가하고 있다. 엔하이픈은 지난 22일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 'Knife'로 트로피를 들어올렸다. 이들은 "공들여 완성한 앨범을 엔진(ENGENE.팬덤명)에게 잘 보여드릴 수 있어 기쁘다. 함께해주셔서 고맙고 사랑한다'라며 "오늘 받은 이 에너지로 2026년 활동도 열심히 하겠다"라고 전했다.엔하이픈은 '엠카운트다운' 1위의 기세를 몰아 본격적인 후속곡 활동에 돌입한다. 이들은 오늘(23일) 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'에서 후속곡 'Big Girls Don't Cry' 무대를 선보일 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr