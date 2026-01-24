/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=JTBC ‘아는 형님’

유튜버 곽튜브가 아내와의 일화를 밝힌다.JTBC ‘아는 형님’에는 각자 프리랜서, 예비 아빠로 새로운 여정 앞에 선 김대호, 곽튜브가 출연한다.이날 곽튜브는 “아내는 과거에 헤어졌다가 재회한 것이다. 내가 먼저 헤어지자고 했는데 재회 연락도 먼저 했다”라며 “자존감 낮은 나와 반대 성격이라 끌렸다”라고 결혼 비하인드를 전한다. 이어 ‘예비 아빠’ 소식을 밝힌 곽튜브는 “아이의 성별을 알기 직전까지 잠도 못 잤다. 나 닮은 딸이면 어떡하나 걱정했는데 다행히 아들이다”라고 솔직한 심정을 고백한다.한편, 김대호는 프리선언한 아나운서 중 TOP3 안에 드는 것 같냐라는 질문에 “분야가 다르지만 객관적으로 이것저것 고려하면 현재 상황에서는 전현무, 김성주, 그리고 나다”라는 소신 있는 발언으로 형님들을 폭소케 한다.한편 곽튜브는 지난해 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 사회는 전현무, 축가는 다비치가 맡았다. 아내는 곽튜브보다 5살 연하로, 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다.24일(토) 밤 9시 JTBC ‘아는 형님’에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr