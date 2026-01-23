[공식] 박나래 빈자리 채웠다…새 주인공은 박하선, "달라진 모습 지켜봐달라" ('전국1등')

사진=텐아시아DB

지난해 추석 특집으로 방송됐던 MBC '전국1등'이 설 특집으로 돌아온다. MC로는 박하선, 문세윤, 김대호이 나선다. 추석 특집 당시 MC는 박나래, 김대호, 문세윤이었다. 박나래는 현재 매니저 갑질 논란과 불법 의료 시술 의혹 등으로 구설에 올랐다. 이후 방송 활동을 잠정 중단했다.배우 박하선은 음식과 사람을 향한 감각적인 시선으로 '전국1등'에 새로운 결을 더할 예정이다. 평소에도 뛰어난 요리 솜씨를 자랑해 온 박하선은 맛을 전하는 데서 멈추지 않고 현장의 분위기와 대화를 자연스럽게 끌어내는 모습을 예고한다. 그의 합류는 '전국1등'이 먹방 중심의 예능을 넘어, 현장감과 이야기가 살아 있는 프로그램으로 확장될 수 있을지에 대한 기대를 높인다.지난 추석 특집으로 검증된 ‘먹잘알’ 듀오 문세윤과 김대호도 재출격한다. 특산물 앞에서는 누구보다 진심이 되는 문세, 과하지 않은 리액션으로 흐름을 잡아주는 김대호의 균형 잡힌 호흡은 이번 설 특집에서도 프로그램의 중심을 단단히 잡아줄 것으로 기대된다. 맛있게 먹고, 현장을 함께 느끼는 3MC의 시너지가 명절 저녁 시청자들의 눈과 귀를 사로잡을지 이목이 쏠린다.제작진은 “추석 특집 당시 시청자들이 특히 좋아해 주셨던 지점이 ‘맛’과 ‘사람’이 함께 살아 있는 구성”이라며 “이번 설 특집은 그 매력을 더 또렷하게 보여줄 수 있는 이야기와 조합으로 준비했다. 세 MC의 개성이 더해지며 '전국1등'의 판이 어떻게 달라질지 지켜봐 달라”고 전했다.'전국1등' 설 특집은 2월 16일 첫 방송 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr