사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

1972년생 유재석과 1967년생 김광규가 예정에 없던 제주 오프닝을 단둘이 책임지며 뜻밖의 케미를 예고한다.24일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 제주도에 사는 최홍만을 만나러 간 멤버들의 모습이 그려진다.사진 속에는 제주 공항에서 다른 멤버들 없이 오프닝을 여는 유재석과 김광규의 모습이 포착됐다. 하하, 허경환, 주우재의 비행기가 지연되는 바람에 제주에 아직 도착하지 못한 것.김광규는 멤버들의 부재에 "나 이렇게 고정되는 거야?"라면서 유재석의 손을 꼭 붙잡으며 들뜬 표정을 짓는다. 이에 유재석은 "광규 형이랑 둘이? 최대 위기다"라면서 장난스레 상황을 몰아간다. 이에 김광규는 "나 이서진이랑 2MC도 했었어"라며 경력직 면모를 어필한다.이어 두 사람은 멤버들과 함께 탈 예정이었던 대형 승합차에 단둘이 올라 이동한다. 김광규가 "이렇게 될 줄 몰랐다"라면서 급 선크림을 바르며 단장을 시작하고, 유재석은 유독 파이팅 넘치는 김광규의 모습에 "제작진도 예상 못 했을 걸?"이라면서 웃음을 터뜨린다.유재석과 김광규는 제주 시장을 누비며 케미를 뽐내고, 두 사람의 예기치 못한 투샷에 시민들은 "이거 무슨 프로그램 촬영이에요?"라고 호기심을 보인다. 시민들의 오해를 산 유재석과 김광규의 뜻밖의 짝꿍 케미, 그리고 분량 위기에 몰린 하하, 허경환, 주우재가 어떤 방식으로 합류하게 될지 본 방송에 관심이 모인다.유재석과 김광규의 단둘이 제주 오프닝은 24일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr