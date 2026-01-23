기안84, 결국 주저 앉았다…정신력 갉아먹히더니 절망 "끝이 안 보여" ('극한84')

/ 사진=텐아시아DB

사상 최고 난도 코스에 극한크루 전원이 위기를 맞는다.오는 25일 방송되는 MBC 예능 ‘극한84’ 9회에서는 트레일 마라톤의 ‘끝판왕’으로 불리는 북극 마라톤 레이스에 돌입, 자신의 한계에 도전하는 극한크루의 모습이 공개된다.지난주 정신없이 스타트를 끊은 기안84, 권화운, 강남은 빙판 코스를 달리며 일반 마라톤과는 차원이 다른 초고난도의 북극 마라톤의 실체를 온몸으로 경험한다. 전날 내린 비로 난도가 한층 높아진 빙판 구간을 간신히 통과하자, 러너들 앞에 또 다른 시험이 기다리고 있다.바로 얼어붙은 돌산과 끝이 보이지 않는 언덕, 오르막 내리막 구간이 무한 반복되는 믿을 수 없는 코스가 눈앞에 펼쳐진 것. 이어진 코스는 극한크루 모두를 주저앉게 할 만큼 극악의 난도를 자랑한다.처음으로 대회를 즐기며 시작한 기안84는 반복되는 언덕에 분노를 감추지 못하고 결국 주로에 주저앉는다. 에이스 권화운 마저 끝이 보이지 않는 업힐 구간에서 멈춰서고, 강남 역시 같은 구간에서 다리 경련으로 고전한다.끝판왕 레이스는 체력뿐만 아니라 정신력까지 갉아먹으며 극한크루를 흔든다. 세 사람은 “조금만 더 가면 끝일 것”이라는 희망과 “끝이 안 난다”는 절망 사이를 오가며 버텨보지만, 결국 모두 레이스를 멈추고 바닥에 주저 앉는 모습으로 안타까움을 더했다는 후문이다.과연 극한크루는 사상 최고 난도의 북극 코스를 이겨내고 목표를 향해 다시 발걸음을 내디딜 수 있을지 주목된다.북극 레이스의 실체와 고전하는 극한크루의 모습은 이날 오후 9시 10분 방송되는 ‘극한84’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr