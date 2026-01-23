"2025 하반기 최고 아티스트 누굴까" 제14회 TTA, 엔하이픈·니쥬 등 현재 부문별 1위…예선 투표 진행 중

사진=아이돌챔프 애플리케이션 캡처

국내 '최고의 글로벌 아티스트'를 선정하는 '제14회 탑텐어워즈(TOP TEN AWARDS, 이하 TTA)' 투표가 진행되고 있다. 현재 남자 베스트 그룹 부문 1위는 엔하이픈, 여자 베스트 그룹 부문 1위는 니쥬다. 남자 베스트 솔로 부문 1위 자리를 두고는 강다니엘, 태민, 베스트 루키 부문 1위를 두고는 김세정, 아이유가 각축전을 벌이고 있다. 치열한 경쟁이 이뤄지고 있어, 순위 변동이 있을지 주목된다.텐아시아가 주관하는 '제14회 TTA'는 2025년 하반기 최고의 글로벌 아티스트를 뽑는 행사다. K팝 및 K 콘텐츠를 대표하는 아티스트들이 '최고의 글로벌 아티스트' 자리를 놓고 제14회 TTA에서 경쟁하고 있다.23일 오전 10시 기준 아이돌챔프(이하 아챔) 애플리케이션에서 진행되고 있는 남자 베스트 그룹 부문 1위는 엔하이픈이다. 이들의 뒤를 잇는 2위는 트레저, 3위는 아스트로다. 여자 베스트 그룹 부문에선 니쥬, 피프티 피프티, 있지가 1위부터 3위까지 차지하고 있다.남자 베스트 솔로 부문 1위, 2위, 3위는 강다니엘, 태민, 차은우다. 여자 베스트 솔로 부문 1위는 김세정이다. 그 뒤를 이어 아이유, 그룹 우주소녀 다영이 있다. 베스트 루키 부문에선 넥스지, 아홉, 최립우가 각각 1위, 2위, 3위다.예선 투표는 오는 25일 밤 23시 59분까지 진행되며 결선 투표는 오는 26일부터 30일까지로 예정돼 있다.후보는 부문마다 10팀씩(가나다 순)이다. 남자 베스트 그룹 부문 후보는 그룹 더보이즈, 스트레이 키즈, 아스트로, 앤팀, 에이티즈, 엔하이픈, 제로베이스원, 크래비티, 트레저, 플레이브다. 여자 베스트 그룹 부문에는 그룹 니쥬, 르세라핌, 블랙핑크, 아이들, 아이브, 엔믹스, 있지, 트리플에스, 트와이스, 피프티 피프티가 후보로 올랐다.남자 베스트 솔로 부문에는 가수 강다니엘, 남우현, 그룹 방탄소년단 제이홉, 가수 백호, 그룹 아스트로 차은우, 가수 겸 배우 이준호, 가수 장한음, 그룹 투모로우바이투게더 멤버 연준, 가수 태민, 하성운이 후보가 됐다. 여자 베스트 솔로 부문 후보는 가수 겸 배우 김세정, 그룹 마마무 솔라, 마마무 화사, 가수 겸 배우 수지, 아이유, 그룹 아이들의 우기, 그룹 우주소녀 다영, 가수 전소미, 츄, 그룹 트와이스 채영이다. 베스트 루키 부문 후보로는 그룹 넥스지, 베이비몬스터, 세이마이네임, 아일릿, 아홉, 올데이 프로젝트, 유니스, 최립우, 클로즈유어아이즈, 킥플립이 이름을 올렸다.이번 TTA 부문별 후보는 아챔송·왕중왕 상위 후보, 아챔차트 상위 랭커, 아챔 투표 1위 아티스트, 올 하반기 컴백 아티스트, 기자단 추천 아티스트를 종합적으로 반영해 선정됐다.예선을 통해 뽑힌 부문별 TOP2 아티스트들은 결선 경쟁을 통해 '2025년 하반기 최고의 글로벌 아티스트' 자리에 오른다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr