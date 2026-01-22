사진=이영지 SNS

사진=이영지 SNS

가수 이영지가 놀라운 예지력을 보였다.이영지는 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "12월에 환승연애 한 번 보고 최종 커플 다 맞췄습니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이영지가 '환승연애' 시즌4 출연자들이 각각 어떻게 연인으로 이어지게 될지 예측한 모습. 원규와 지현, 백현과 윤녕 등 이영지는 네 커플을 모두 맞췄다.이를 근거로 이영지는 "2026년에 저를 팔로우 하시면 원하는 사람과 최종 커플이 되실 수 있다"고 말했다. 그러자 이영지의 SNS DM(다이렉트 메시지)이 폭주하기 시작해 눈길을 끌었다.한편 이영지는 2019년 Mnet 서바이벌 프로그램 '고등래퍼3'를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 '쇼미더머니11'에서 우승하며 실력을 인정받았다. 현재는 인기 예능 프로그램 '뿅뿅 지구 오락실' 등에 출연하며 가수 겸 방송인으로 활발하게 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr