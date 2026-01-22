사진=KOZ 엔터테인먼트

사진=KOZ 엔터테인먼트

가수 지코와 리라스가 일본에서 재회한다.지난 21일 아티스트 겸 프로듀서 지코(ZICO)는 공식 SNS 채널을 통해 일본 단독 콘서트 '2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE'의 게스트를 오픈했다. 지난해 12월 19일 발표한 싱글 'DUET'으로 합을 맞춘 리라스(Lilas, 요아소비 이쿠라)가 게스트로 출연해 자리를 빛낼 예정이다.두 사람은 작년 12월 열린 '2025 멜론 뮤직 어워드'와 일본의 대표 음악 프로그램 '뮤직 스테이션 SUPER LIVE 2025'에 함께 출연해 'DUET' 무대를 선보였다. 당시 출중한 가창력과 완벽한 호흡으로 큰 호평을 얻었다. 둘은 지코의 콘서트에서 또 한 번 완성도 높은 공연을 선물할 예정이다.'2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE'는 오는 2월 7일 도쿄에 위치한 게이오 아레나 도쿄에서 개최된다. 약 8년 만에 여는 일본 단독 콘서트다. 지코가 보유한 수많은 히트곡 중 엄선한 노래들로 꽉 채운 세트리스트가 기대된다.지코와 리라스가 함께 가창한 'DUET'은 공개 직후 일본을 비롯해 싱가포르, 베트남 등 8개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트에 진입했다. 또한 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 한국 '데일리 톱 송'에 33일 연속 이름을 올리며 높은 화제성을 이어가고 있다.한편 지코는 매주 목요일 오후 9시 20분 Mnet에서 방송되는 '쇼미더머니12'에 프로듀서로 출연 중이다. 지난 15일 방영된 첫 화에서 카리스마와 세심함을 겸비한 심사로 눈길을 끌었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr