사진=텐아시아DB

사진제공=채널S

김지민과 결혼 7개월 차를 맞은 개그맨 김준호가 '니돈내산 독박투어4'에서 장모님을 만나러 강원도 동해에 방문한다.24일 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 34회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 모처럼 국내 여행을 떠나는 가운데 '처갓집 투어'를 테마로 정해 김준호의 처갓집을 찾는 하루가 펼쳐진다.앞서 말레이시아 투어를 떠났던 독박즈는 새 여행지에 대한 의견을 나눴다. 당시 장동민과 유세윤은 "모처럼 국내 여행 어떠냐?", "사실 국내 여행이 시청률 1등 공신이다"라고 이야기했고, 이에 홍인규는 "준호 형이 장모님께 엄청 잘 한다고 소문이 났는데, 이번에 진짜인지 가짜인지 확인하고 싶다"며 국내 여행을 제안했다. 그러자 김대희는 "(처가에) 잘하는 게 좋은데 아직까진 믿을 수 없다"고 의심했다. 김준호는 "그럼 우리 처갓집에 가서 확인해 보라"며 자신만만하게 외쳤다.이렇게 처갓집 투어가 성사된 가운데, 며칠 뒤 독박즈는 김준호의 장모님이 사는 강원도 동해시 묵호를 거쳐 장동민의 처갓집이 있는 전라북도 군산으로 가기로 한다. 이동하는 차 안에서 독박즈는 김준호에게 "처갓집 처음 갔을 때 기분이 어땠냐?"고 묻는다. 김준호는 "사실 아내 없이 처갓집에 가는 건 이번이 처음이라 좀 걱정된다"고 털어놓는다. 그러자 홍인규는 "처음 아닌데? 지민이랑 연애할 때 주위에 숨겨야 한다고 해서 나 껴서 한 번 갔었잖아~"라고 폭로해 웃음을 안긴다.독박즈의 처갓집 투어를 담은 '니돈내산 독박투어4' 34회는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr